Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen, heißt es in Schillers „Fiesco“. Der Nestlé-Mohr von Sarotti will offensichtlich künftig seinen Weg allein gehen. Bisher begleiteten den Schweizer Großaktionär noch freie Aktionäre, die schätzungsweise zwischen 15 und 20 Prozent des Sarotti-Kapitals von 40 Millionen Mark hielten.

Für das Geschäftsjahr 1968 will der Großaktionär die Dividende ganz ausfallen lassen, nachdem schon im Jahr zuvor lediglich vier Prozent und für 1966 sechs Prozent ausgeschüttet worden waren. Vorbei sind die goldenen Zeiten, in denen das Unternehmen 16 Prozent Dividende verteilte, die fällige Steuer für die Aktionäre zahlte und außerdem noch günstige Bezugsrechte anbot.

Der Vorstand begründete den Dividendenausfall mit einer Verschlechterung der Ertragssituation durch ein weiteres Ansteigen der Rohstoffpreise. Die Konkurrenz jedoch kündigte etwa zur gleichen Zeit an, sie werde 16. Prozent Dividende für 1968 verteilen. Allerdings haben die meisten Schokoladenhersteller ihr Sortiment breiter aufgefächert als gerade Sarotti.

Die Misere in Hattersheim am Main blieb nicht ohne Auswirkung auf den Börsenkurs der Sarotti-Aktie. 1966, als die Dividende drakonisch von 18 auf 6 Prozent herabgesetzt wurde, wurde noch ein Höchstkurs von 440 Punkten notiert. Obwohl die Geschäftsleitung damals einen günstigen Geschäftsverlauf prophezeite, verfiel der Börsenkurs dann sehr schnell. Unbestätigte Vermutungen besagen, Insider hätten von dem kommenden Unglück gewußt und sich rechtzeitig von ihren Aktien getrennt.

Inzwischen wird die Sarotti-Aktie an der Frankfurter Börse unter 190 Punkten notiert. Bei Kleinaktionären ist die Vermutung aufgetaucht, daß der Schweizer Großaktionär sich jetzt billig in den Besitz des gesamten Sarotti-Kapitals setzen will, obwohl es bisher keine Anzeichen dafür gab, daß Nestlé sich von den freien Aktionären trennen wollte. Der Schweizer Lebensmittelriese hat derartige Unterstellungen jedoch strikt dementiert. Die deutschen Prüfungsvorschriften, so verlautete aus der Nestlé-Zentrale, erlaubten keinerlei Begünstigungen des Großaktionärs. mh.