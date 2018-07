Von Ernst Hornickel

Jede Minute kracht es irgendwo in Deutschland. Irgendwo scheppert es immer, und es sind keineswegs immer die oft zitierten, aber sehr viel selteneren Verkehrsrowdys, die da als Schuldige ermittelt werden. Wohlerzogene, ehrenhafte und des guten Fahrens keineswegs unkundige Mitbürger sind es, die einander in einer Sekunde des Mißverständnisses, in einem kurzen Anflug falsch gedeuteten Verhaltens des anderen an den Wagen gefahren sind.

Die meisten Unfälle im Stadtverkehr, vor allem beim Linksabbiegen, beim Überqueren (Kreuzen) und beim Überholen kommen von dieser fatalen zwangsläufigen Kontaktarmut, die der Gebrauch des Automobils mit sich gebracht hat. Hinter dem Glas und unter der Blechhaut seines Autos ist der Mensch zu einem „Schalen-Individuum“ geworden, das sich einer Handvoll primitiver Licht- und Tonsignale bedienen muß, um sich dem anderen „Schalentier“ verständlich zu machen.

Peripher, von außen, wird sein Verkehrsverhalten durch die Paragraphen der Straßenverkehrsordnung und durch eine üppige Verkehrsbeschilderung reglementiert.

Zentral, von innen, wirken Kräfte des individuellen Charakters auf das Verhalten am Steuer ein. Die Tatsache, daß der Mensch auf eigenen Rädern von einer fahrbaren Blechhaut umgeben ist, die ihn schützt und flüchtig macht, kann Züge seines Charakters ins Zentaurische abwandeln. Seine soziale Einordnungsbereitschaft kann stark reduziert erscheinen und zwar um so mehr, je mehr und je unbefangener er die Kräfte und die Möglichkeiten seines Automobils, seiner eigenen schwachen Persönlichkeit zuordnet.

Andererseits gleitet das „Schalen-Individuum“, auch im erfreulichen Falle charakterfester und sozialer Einordnungsbereitschaft, bei vorübergehend aussetzender Konzentration, vorüberlicher Entschlußlosigkeit oder gedanklicher Abirrung in ein vages, unklares, schwer zu deutendes Verkehrsverhalten ab, das, gemessen an dem zielklaren Vogelflug, eher an die ungewissen, irrzielklaren Bewegungen der Motte erinnert.

Zwischen der peripheren, von außen wirkenden Intension der Verkehrsvorschriften und den zentralen, von innen her wirkenden Kräften des individuellen Charakters liegt nach Munsch, dem Verkehrspsychologen vom TÜV, München, die mediale Zwischenschicht des Verkehrssinnes. Hier besteht die Möglichkeit der Mobilisierung des Individuums, den Engagements zur intelligenten, urbanen Einordnung, zur Ausbildung des vom Fernsehen oft zitierten und Ausbildung „7. Sinnes“, ich will sagen, zum gebildeten, zum kultivierten Autofahren.