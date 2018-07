Deutsche Autoaktien sind unversehens zu Kursraketen geworden. Anlaß dazu ist die sich zwischen dem Volkswagenwerk und NSU anbahnende Zusammenarbeit. Am Wochenbeginn gab es in der Bewertung der VW- und der NSU-Aktie keinen Unterschied mehr. Und wenn man den diversen Börsenpropheten Glauben schenken will, dann ist die NSU-Aktie nicht nur knapp 600 Prozent, sondern mindestens 900 Prozent wert. Was ihr am analytischen Hintergrund fehlt, wird bei ihr durch die Wankel-Motor-Phantasie ersetzt. Der Wankel-Motor – so behaupten viele Leute – läßt in den nächsten Jahren die NSU-Kassen überfließen. Ob dieser Optimismus angebracht ist oder nicht, auf alle Fälle fühlen sich die NSU-Aktionäre in einer starken Position, weil ein knappes Viertel des NSU-Kapitals auf der nächsten Hauptversammlung ausreichen würde, alle Kooperationspläne mit Wolfsburg zum Scheitern zu bringen. Für ihre Zustimmung zu dem noch auszuhandelnden Vertragswerk verlangen die NSU-Aktionäre einen Preis. Und diese Forderung schlägt sich im Börsenkurs der NSU-Aktie nieder.

Wenn mit der NSU-Aktie auch der VW-Kurs kräftig gestiegen ist, dann spielen sicher auch hier spekulative Momente eine gewisse Rolle, dennoch läßt sich der VW-Kurs von 603 Prozent noch durchaus rechtfertigen, obwohl inzwischen Andeutungen aus Wolfsburg zu hören waren, daß kaum mehr als 20 Prozent Dividende für 1968 erwartet werden kann. Vor einigen Wochen klang es noch anders. Aber vielleicht will man für die NSU-Transaktion jetzt möglichst viel Geld in der Kasse behalten. K. W.