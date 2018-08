Inhalt Seite 1 — Freundschaft kostet Geld Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bundeskanzler Kiesinger formulierte es in seiner Regierungserklärung vom 13. Dezember 1966 so: „Künftige Verpflichtungen zum Ausgleich von Devisenaufwendungen für im Bundesgebiet stationierte Truppen dürfen nicht ohne Rücksicht auf unsere Finanzlage übernommen werden.“ Diese Ankündigung hat ihren praktischen Niederschlag darin gefunden, daß in der mittelfristigen Finanzplanung kein Pfennig für den Devisenausgleich veranschlagt wurde.

Doch inzwischen hat es einen 21. August 1968 gegeben. Die sowjetische Blitzaktion gegen die ČSSR machte deutlich, wie stark die Bundesrepublik auf die Hilfe ihrer Verbündeten, angewiesen ist. Im „Weißbuch 1969 zur Verteidigungspolitik der Bundesregierung“ heißt es: Nicht nur im Interesse unserer Verteidigung, sondern auch unserer gesamtpolitischen Beziehungen liegt es, daß für den Devisenausgleich eine mehrjährige Lösung gefunden wird, so lange die Zahlungsbilanzsituation dieser Länder dazu Veranlassung gibt.

Dieser letzte Nebensatz ist aufschlußreich. Die ökonomische Begründung einer Forderung nach devisenwirksamen Gegenleistungen für die Ausgaben der in der Bundesrepublik stationierten Truppen steht auf schwachen Füßen.

Die Bundesregierung erkennt eine Ausgleichspflicht aus politischen Gründen an, weist aber unmißverständlich darauf hin, daß sie sich eine Beschränkung der Leistungen auf die Zeit vorbehalten möchte, in der die Partnerstaaten mit Währungsschwierigkeiten zu kämpfen haben.

Seit dem Ende des Besatzungsregimes im Mai 1955 hat die Bundesrepublik Jahr für Jahr Ausgleichsleistungen erbracht. Bis zum 30. Juni 1969 sind es rund 30 Milliarden Mark.

Bis 1964 hatten sich keine Schwierigkeiten ergeben, weil die Bundeswehr in ihrer Aufbauphase einen so hohen Bedarf an Rüstungsmaterial hatte, daß die vereinbarten Ausgleichsbeträge durch den Ankauf amerikanischen Materials gedeckt wurden. Aber dann wurde die Erfüllung des Abkommens immer schwieriger.

Seit Monaten ist nun zwischen amerikanischen und deutschen Experten über die Forderung Washingtons verhandelt worden, das leidige Problem über den 30. 6. 1969 hinaus und zwar möglichst für einen längeren Zeitraum zu regeln. Offensichtlich machten beide Seiten Konzessionen. Die Amerikaner forderten zunächst 7,2 Milliarden Mark für zwei Jahre, gingen dann aber auf 6,8 Milliarden Mark zurück. Nach Auffassung der deutschen Fachleute wären von diesem Betrag nur 5,2 Milliarden Mark als ausgleichsberechtigt anzuerkennen.