Lüdenscheid

Es begann damit, daß deutsche Kollegen dem Korrespondenten der „Libre Belgique“ erklärten, von belgischen Truppen in der Bundesrepublik sei ihnen nichts bekannt. Nun stehen bei Köln, Kassel und Lüdenscheid immerhin sechs NATO-Brigaden mit 42 000 Mann; nimmt man Ehefrauen und Kinder hinzu, so kommt man auf 75 000 Belgier. So viele Landsleute, sagte sich unser Mann, können nicht spurlos verschwinden. Seine Recherchen füllen vier geschlagene Artikel der konservativ-bürgerlichen Zeitung. Sie fördern eine Gefahr zutage, die bisher im verborgenen blühte: die Gefahr der „Germanisierung“.

Wohin war es gekommen? Unter geschickter Ausnutzung des Europagedankens hatten die „Standortgemeinden“ zu belgischen Truppen eine Fülle von Kontakten geknüpft. Ergebnis: die Umworbenen wurden zunehmend „deutscher“. Unter der Überschrift „Gefahr der Germanisierung“ berichtet unser belgischer Kollege: „Worüber sich einige Soldaten ... beklagen, das ist die Gefahr der Germanisierung... Wissen Sie beispielsweise, daß zur Weihnachtszeit Gemeinden, Organisationen und deutsche Familien unsere jungen Wehrpflichtigen zu sich einladen?“ Gegen solche Mittel sind auch bestbewaffnete Soldaten wehrlos, denn: „Natürlich kann man sich über die guten Beziehungen zu den Standortgemeinden nur beglückwünschen.“ Maos Methoden sind Hirtenspiele dagegen.

Gefahr droht vor allem den Kindern. Dazu ein Offizier: „Wir alle sind uns der Notwendigkeit bewußt, uns dieser Kinder anzunehmen, um ihre Germanisierung zu verhindern.“ Die Gefahr ist groß: 1968 gab es 21 000 belgische Kinder in Deutschland, ihre Eltern haben versagt. In den Ferien, statt ins Vaterland, das teure, fuhren sie in den sonnigen Süden. „Kurz, zu viele unserer Jungen und Mädchen kennen ihr Heimatland nicht.“ Nur einen Gegenpol gibt es, in Zukunft soll er verstärkt werden: kostenlose Ferienjugendlager in Belgien. 1967 waren es sieben, 1968 schon neunzehn. In der Bundesrepublik dagegen liegt noch alles im argen: „Vor allem fehlt es ... an belgischen Jugendheimen, um zu verhindern, daß sich unsere Kinder, wie das nur zu häufig der Fall ist, in deutsche Jugendklubs oder -organisationen einschreiben. Natürlich“, schließt der interviewte Waffenmann, „wollen wir die germanische Kultur nicht völlig abweisen, aber es gibt trotzdem etwas sehr Wesentliches zu bewahren.“ Wie alles „Wesentliche“ läßt es sich genauer schlecht formulieren. Weitere Hiobsbotschaft erreicht den Gast beim Mittagessen: 200 junge Belgier haben deutsche Arbeitgeber. Ihre deutsche Lehrlingsausbildung wird vom belgischen Staat nicht anerkannt.

Auch Liebe und Sexus bedrohen das Volkstum: „Man hat uns übrigens gesagt, daß in gewissen Garnisonen manchmal bis zu 10 Prozent der Unteroffiziere deutsche Frauen geheiratet haben.“ Der Kollege kommentiert das so: „Natürlich erscheinen solche Statistiken im Lichte eines vereinten Europa nicht gerade als tragisch. Trotzdem bleibt bestehen, daß eine Germanisierungsgefahr, sogar außerhalb des kulturellen Bereichs, die mehr als 70 000 Belgier in Deutschland bedroht.“

Zum Schluß ein besonders krasser Fall aus der Germanisierungsschreckenskammer: „Wenn ich“, vertraute dem Gast ein Offizier an, „nach Belgien gehen muß und dann bei der Rückkehr die Grenze nach Deutschland überschreite, kann ich nicht anders, als eine Art Erleichterung zu fühlen und mir zu sagen: endlich bin ich wieder zu Hause.“ Und mit „zu Hause“, erläutert der Korrespondent, „damit meinte er Deutschland.“

Für die Zukunft winkt Trost. Die sechs Brigaden werden auf vier geschrumpft, eine davon geht zurück nach Belgien. Ein Rotationssystem zur Entgermanisierung kann beginnen. Die guten Beziehungen zwischen Belgiern und Deutschen werden so schnell nicht zu überwinden sein.

Werner Dolph