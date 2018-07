Seit wir den ersten „Guide to London Pubs“ im Jahre 1965 ankündigten, hat sich London sehr verändert. Manche Kneipen wurden abgerissen, neue sind entstanden. In der Auflage 1968 „Guide to London Pubs“, jetzt als Taschenbuch bei Sphre Books Ltd. (180 Seiten, 5 Shilling), geben die Autoren Martin Green und Tony White eine überprüfte Auswahl von Pubs nach dem neuesten Stand. Auch diesmal beschränken sie sich strikt auf Kneipen nach dem Motto: There is nothing that has yet been contrived by man, by which so much happiness is produced as by a good tavern or inn. Lokale, „in denen Hammelkoteletts als Lamm serviert werden“, haben sie weggelassen. -dt