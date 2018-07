Per "Deutsche Studenten Reisedienst" hat ein sehr viel individuelleres und mobileres Publikum als die meisten Jugendreiseorganisationen Das Gros seiner Reiseteilnehmer bedient sich deshalb der vorzüglichen Transportangebote auf Schiene, Straße, Wasser und in der Luft und mächt Urlaub auf eigene Faust. Daneben ist das Reiseprogramm freilich immer noch das umfangreichste in der Jugend- und Studentenbranche. Einige typische Jugend- und Studentenzentren finden sich natürlich auch darin. So, die schon erwähnten Feriendörfer Cap dAil, Rovinj, Cala Figuera und Hemsby, freilich auch einige Exklusivangebote, wie das tschechoslowakische Ferienzentrum Zivohost, 75 Kilometer südlich von Prag, wo sich im Juli und August jeweils zwölf Tage lang junge Leute aus Ost und West beim sportlichen Urlaub- , machen treffen, und das dänische internationale Studentenzentrum Schloß Hald im Kulturschatten von Jütlands einstiger Hauptstadt Viborg Hier ist man zwar auf dem Lande, aber gessen "Mit uns" Deutsche Jugend Reisen haben in diesem Jahr auch eine Bausteinaktion für ein Jugendhotel am Mittelmeer gestartet. Alle Reiseteilnehmer, die zehn Mark spenden, erwerben damit Anspruch auf einen Urlaubstag in dem geplanten Haus Klubcharakter haben schon jetzt die 15 "Internationalen Begegnungen" des diesjährigen Programms und die Urlaubswochen für 15- bis 17jährige "Mit uns" hat sich in den vergangenen Jahren besonders um Kinderferien in Nordrhein Westfalen verdient gemacht. "Ferienclub 1517" nennt das Jugendferienwerk Saai brücken ein spezielles Urlaubsprogramm für 15- bis 17jährige in Jugendgästehäusern an der Ostsee, im Schwarzwald, am Wörthersee, in Saalbach, an der Cote dAzur, in den Vogesen und m Großbritannien. Hier sind die Jungen und Madchen unter der Betreuung von Reiseleitern zwei bis drei Wochen wirklich unter sich. "Paneuropa" hat sich in den letzten Jahren mit einer Werbung, die in der Branche ungläubiges Staunen verursachte, immer weiter nach vorn gespielt. Gesellschafter Jürgen Botzenhardt versichert, daß Paneuropa die Urlaubserwartungen seiner 18- bis 28jährigen Teilnehmer , sehr genau kenne "Achtzig Prozent, der Häuser, zählt auch diejenigen Ferienorte auf, in denen Paneuropa nur, kleinere Kontingente unterbringen konnte: Mahdia und Hammamet in Tunesien, Tanger, El Arenal und El Sosiego auf Mallorca und Torremolinos in Andalusien. Die Erfahrung zeigt freilich — und darin sind sich alle Jugendreisebüros einig —, daß einige solcher Angebote mit relativ teuren Hotels von bestimmten jungen Leuten gewünscht werden.

Paradeangebot des Paneuropa Programms ist Cap Martin an der Cote dAzur, das inzwischen ein beliebter Jugendtreffpunkt wurde.

Paneuropa preist im gecharterten Düsenflugzeug auf ihren Urlaubsrouten jetzt auch noch eine "Air Boutique" an. Die Teilnehmer können bereits im voraus die üblichen zollfreien Waren, vor allem aber auch Kosrnetika bestellen.

Hummel Reisen legen dieses Jahr zum zweiten Male ihr Programm für "dynamische Urlauber" von 18 bis 28 Jahren vor. Der Text wurde dem Zuschnitt des Jung Hummel Publikums angepaßt. Ob das neue Programm freilich die Erwartungen der dynamischen Urlauber erfüllt — die im übrigen brave Berufstätige aus den Großund Mittelstädten sind: —, bleibt abzuwarten. Zvar gibt es wohlklingende Namen die Fülle: "Club Rosolina" an der Adria, "Club San Marco" auf Sizilien, "Club Raoud" in Tunesien, "Club Barracuda" auf der Insel Gran Canaria und "Feriendorf El Sosiego" auf Mallorca, Jugendklubs und dörfer sind das freilich nicht. Und die Konsequenzen für die Jugendreisebiiros? Auf lange Sicht werden sie für ihre jungen Kunden nur noch dann Urlaubsrefugien, in denen Jugend unter sich ist, bereitstellen können, wenn sie sich weiter zusammenschließen.