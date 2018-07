Inhalt Seite 1 — Unbekannter Strindberg Seite 2 Auf einer Seite lesen

GLÄUBIGER/PARIA

Zwei Einakter von August Strindberg

Zürcher Tournee-Gesellschaft (Premiere in Iserlohn)

Von elf Einaktern, die Strindberg geschrieben hat, befindet sich nur noch „Fräulein Julie“ im Repertoire unserer Theater. Daß in dem Restposten Entdeckungsmöglichkeiten schlummern, davon überzeugt augenblicklich ein Tourneetheater. Jetzt werden 60 deutsche und einige ausländische Städte Gelegenheit bekommen, zweierlei festzustellen: Der Strindberg von 1888, damals Naturalist, kann ohne jeden Beigeschmack jener Literaturmode interpretiert werden. Ferner: Der Einakter, eine dramatische Gattung der Gegenwart, wurde von Strindberg derart komprimiert vorgebildet, daß diese Mini-Dramen in sich geschlossen sind.

„Gläubiger“ ist ein Drei-Personen-Stück, eine Frau (Thekla), zwischen ihrem gegenwärtigen (Adolf) und ihrem geschiedenen Mann (Gustav). Ort: Hotelzimmer in einem Seebad. Den drei Personen entsprechen drei Auftritte und drei Duo-Szenen. Zunächst: Adolf weiß nicht, daß Gustav sein Vorgänger ist, und läßt sich von ihm Thekla so restlos analysieren, daß er seinen Malerberuf wechseln, seine Hörigkeit aufgeben, Mann gegenüber dem Weibchen werden will. Dann Wiedersehen zwischen Gustav und Thekla: Zunächst scheint alte Liebe wieder aufzuflammen, dann stößt Gustav zu. Beide Männer sind Gläubiger des Weibes, das vom seelischen, geistigen und gesellschaftlichen Kapital der Männer lebt. Dritte Phase: Adolf, der alles mit angehört hat, kommt hinzu, stirbt. Gustav hat seine Rache – Mord durch Analyse –, die Frau aber liebt beide Männer. Ein Stück des Geschlechterkampfes: logisch unerbittlich in seinen männlichen Argumenten, objektiv in seiner Darstellung der Frau.

Ein Zwei-Männer-Stück ist „Paria“. Zu Gast im Landhaus des Archäologen X ist Herr Y, aus Amerika zurückkehrend. X ist finanziell verschuldet, nimmt aber nichts von den Goldfunden, die er für die Wissenschaft ausgegraben hat, für sich selber. Durch Y wird die bohrende Beobachtungsgabe von X gereizt: Der Mann Y hat „gesessen“ und jetzt Angst vor der Heimat. Er wurde wegen Urkundenfälschung bestraft. X bekennt freimütig, daß er selber einst einen Menschen umgebracht hat, sich aber freisprechen darf. Außerdem weiß niemand davon. Y versucht daraufhin eine Erpressung. Ihm wird die Tür gewiesen. Obwohl nichts „geschieht“, wirkt die Argumentation zwischen den beiden Männern aufregend. Ein Kurzdrama der freien Moral, Entwurf des vom Weibe ungestörten Mannes, wie er Strindberg vorschwebte.