Inhalt Seite 1 — Unruhe in der Ukraine Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Viktor Zorza

Die Welle des Nationalismus, die mehr und mehr die Völker der Sowjetunion erfaßt, beginnt Moskau Sorgen zu machen. Aus fernen Gebieten kommen Alarmzeichen: aus der Ukraine an der Westgrenze ebenso wie aus Tadschikistan in Zentralasien und aus den Republiken des Baltikums.

Wenn in der Vergangenheit in den nicht-russischen Gegenden wieder und wieder die Wogen des Nationalismus anbrandeten, wurden sie mit Hilfe von Massendeportationen, Verhaftungen und Säuberungsaktionen unter den Parteifunktionären eingedämmt. Jetzt dagegen, eingedenk der Geschehnisse in der ČSSR, werden die Nationalisten im eigenen Land von der „Prawda“ mit Samthandschuhen angefaßt – vorerst wenigstens. Die Symptome des Nationalismus, schreibt die Zeitung, sollten nicht unterschätzt werden, fügt jedoch – offensichtlich als Antwort an jene, die jetzt schon harte Maßnahmen fordern – hinzu, daß es ebenso falsch wäre, sie „überzubewerten“.

Was sind das für Symptome? Die „Prawda“ drückt sich nur allgemein aus: Nationalismus könne sich ausgeben als der Versuch, die eigene Republik „zu voller Blüte zu bringen“, als der Wunsch, das eigene Produktionspotential „voll auszuschöpfen“, und dies äußere sich dann als „Geringschätzung der Kontakte“ mit anderen Sowjetrepubliken. Mit anderen Worten: Es gibt Ukrainer, Tadschiken und Angehörige anderer Nationalitäten in den siebzehn Republiken der Sowjetunion, die Herr in ihrem eigenen Haus sein wollen. Die Ukraine beispielsweise mit ihren 47 Millionen Einwohnern und einer Industrie, die einem Vergleich mit den produktivsten Europas durchaus standhält, wird noch immer weitgehend von Moskau aus regiert. In Moskau werden die Entscheidungen für das Land als Ganzes und daher auch für jeden seiner konstituierenden Teile getroffen. Dies gilt noch mehr für die kleineren Republiken. Die Russen bestimmen im wesentlichen die Politik, aber sie machen nur die halbe Bevölkerung der Sowjetunion aus.

Und sie regieren nicht nur von Moskau aus. In den Hauptstädten der Republiken haben sie viele Schlüsselstellungen in den Händen; nur die Repräsentationsposten sind einheimischen Funktionären vorbehalten. Die „Prawda“ gibt auch zu, daß deswegen einige Unstimmigkeit herrscht, denn sie beklagt „das Mißtrauen, das Kadern fremder Nationalität entgegengebracht“ werde und sich als „legitimes Bestreben“ tarne, die nationalen Kader zu fördern.

Man versteht nun, was es zu bedeuten hatte, als das Zentralkomitee in Moskau die Führer der Tadschikischen Republik letzten Monat scharf zurechtwies, weil sie wichtige Posten an solche Leute vergeben hätten, die „weder politisch noch sachlich ausreichend qualifiziert“ seien: Die Tadschiken hatten Schlüsselpositionen ihren eigenen Landsleuten statt den (besser qualifizierten) Russen übertragen. Vor acht Jahren waren in einer großen Säuberungsaktion leitende Funktionäre in Tadschikistan auf Grund derselben Anschuldigungen entlassen worden. Auch damals hatte man gleichzeitig kritisiert, daß mohammedanische Sitten die Oberhand gewönnen.

In der Lettischen Sowjetrepublik beklagt sich sogar der Ministerpräsident in verschleierter Form darüber, daß Moskau auf die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes störend einwirke; bis jetzt hat ihm noch niemand energisch Einhalt geboten. Vor zehn Jahren war der stellvertretende Ministerpräsident Lettlands in Unehren entlassen worden, weil er in seinem „engstirnigen Nationalismus“ versucht habe, „die wirtschaftlichen Bande“ zwischen Lettland und dem eigentlichen Rußland zu zerreißen. Die „Prawda“ erklärt auch heute, die Überreste des Nationalismus seien die unsichtbaren Verbündeten der Feinde der Sowjetunion, aber – „das bedeutet nicht, daß jeder, der die Irrtümer eines Nationalisten begeht, als Fremdkörper in unserem. Land angesehen werden muß“.