Die alten Städteführer genügten den wirklichausgepichten Touristen schon lange nicht mehr. Auf etwas unkonventionelle Fragen – „Wo kann man am Sonntagnachmittag seinen Cockerspaniel trimmen lassen?“, „Wohin geht man als Dame abends, wenn man andere Damen treffen möchte?“ – fand man dort selten eine nützliche Antwort. Mit dem „London Spy“, diesem salopp-witzigen, wirklich skurrilen, dabei recht kecken Führer durch London, begann eine neue Art von Städteführern, die sich nun auch bei uns einer immer wachsenden Beliebtheit erfreuen. Mit einer Riesenstadt wie London tun sich diese Führer allerdings etwas leichter als mit, sagen wir, München. Das sieht man an

„München von 7 – 7“, ein ungewöhnlicher Führer durch eine vielgeliebte Stadt, 1137 Lokale und nützliche Adressen. Kultur, Gastronomie, Nachtleben. Gesammelt von W. Stahl und D. Wien, Falk-Verlag, Hamburg; 16,80 Mark,

der, gemessen an seinem Vorbild, recht bravbieder geraten ist und sich so gut wie jeder womöglich bissigen Kritik enthält. Aber dieser Führer läßt einen auch im Stich, wenn man wissen möchte, wo man zur Zeit die modernsten oder die preiswertesten Hemden oder Taschen bekommt. Wer an wirklich ausgefallenen Adressen interessiert ist, kommt ebensowenig auf seine Rechnung wie einer, der sich an einem witzigspritzigen Stil erfreuen möchte. Nützlich ist „München von 7 – 7“ eigentlich nur als Verzeichnis von Adressen und Öffnungszeiten. Nicht verläßlich, was Lokale betrifft, die gerade „in“ sind. Aber dafür kann er wirklich nichts; das liegt an München. Das wechselt so schnell, daß selbst Münchens routinierteste Lokaltypen seit langem jeden Überblick verloren haben.

Wolfgang Ebert