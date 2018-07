Inhalt Seite 1 — Weder tot noch rot Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karoll Stein

Der Berliner Kunstverein, erst vor vier Jahren gegründet, aber seiner organisatorischen Struktur nach entschieden anachronistisch, dokumentiert seinen Sonderanspruch nicht nur im prätentiösen Namen „Deutsche Gesellschaft für Bildende Kunst e. V.“. Adolf Arndts emphatischer Rede von der Entfaltung „bürgerlichen Gemeinsinns“ stand von Anfang an der Vorwurf der Kritiker entgegen, der Verein sei ein „Instrument der Kunstpolitik des Berliner Senats“.

Tatsächlich ist die Gründung des Vereins weniger der vielbeschworenen Bürgerinitiative zu verdanken als den Plänen des Senats zum „Ausbau Berlins als Stätte der Bildung, der Wissenschaft und der Kunst“. Aus solchen manifest politischen Gründen erklärt sich der ungewöhnlich hohe Etat des Berliner Kunstvereins: 1,3 Millionen Mark – davon sind allerdings 350 000 Mark an die Nationalgelerie abzuführen.

Nun sind großzügige Subventionen kultureller Aktivitäten sicherlich zu begrüßen. Fragwürdig wird es erst dann, wenn die Verwendung öffentlicher Gelder jeder Kontrolle entzogen bleibt und die kulturpolitische Machtstellung einiger weniger befestigt. Genau dies aber bewirkt die Struktur des Vereins, wie sie in der Satzung fixiert ist: Einer privilegierten Gruppe von 30 ordentlichen Mitgliedern steht die Mehrzahl der fördernden Mitglieder (inzwischen rund 700) faktisch ohne jeden Einfluß gegenüber. Nach einem veralteten Zwei-Klassen-Wahlrecht obliegt den ordentlichen Mitgliedern, die diesen Status in der Mehrzahl auf Lebenszeit beanspruchen dürfen, laut Paragraph 7 der Satzung unter anderem: die Wahl des Vorstandes, die Beschlußfassung über Satzungsänderung und über Auflösung des Vereins. Dagegen hat die Hauptversammlung der fördernden Mitglieder nur ein erwähnenswertes Recht, das demokratische Gepflogenheiten jedoch eher karikiert als ernst nimmt: Fünf aus ihrer Mitte dürfen auf drei Jahre in den Kreis der ordentlichen Mitglieder gewählt werden.

Laut Satzung hat der Verein „den gemeinnützigen Zweck, die bildenden Künste und das Kunstverständnis zu fördern“. Interpretiert man diesen Satz in einem emanzipatorisch aufklärerischen Sinn, ist es zumindest fragwürdig, ob die Festwochenausstellung des „Salon imaginaire“ in ihrer unentschiedenen Haltung zwischen Ironie und tieferer Bedeutung das Kunstverständnis gefördert hat. Und geradezu unverständlich bleibt die Übernahme der „Weltausstellung der Photographie“, deren peinlich mythologisierende Darstellung der Frau die massive Kritik der Kunststudenten herausforderte.

Anstatt sich der Diskussion zu stellen, ließ Dr. Eberhard Rothers, der Generalsekretär des Kunstvereins, die Ausstellung abhängen.

Der Diskussion mit den fördernden Mitgliedern wollte sich der Vorstand auch auf der Hauptversammlung nicht stellen. Mit dem Hinweis auf satzungstechnische Zwänge versuchte man zu verhindern, ihre Forderungen innerhalb der Tagesordnung zu behandeln. Es kam zu tumultuarischen Szenen und zu einer dringlichen Empfehlung an die ordentlichen Mitglieder: Übertragung des Rechts auf Satzungsänderung an die Hauptversammlung.