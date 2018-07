Bei langfristigen Abzahlungsgeschäften werden häufig Wertsicherungsklauseln vereinbart, damit bei einer späteren Geldentwertung der Differenzbetrag entsprechend verrechnet werden kann. Das ist nach § 3 des Währungsgesetzes in gewissem Umfang zulässig. Es ist verständlich, daß in solchen Fällen, besonders bei Veriußerungsgewinnen, die langfristig abbezahlt werden, eine steuerliche Berücksichtigung insoweit verlangt wird, als die laufenden Bezüge erst beim tatsächlichen Zufluß zu versteuern seien. Das hat der Bundesfinanzhof in einem Urteil vom 12. 6. 1968 r IV 25462 — abgelehnt. "Wertsicherungsklauseln, die beispielsweise an die Entwicklung der Kaufkraft anknüpfen, sind regelmäßig unzulässig", erklären die Bundesrichter und begründen das so: "Daß das deutsche Recht es verbietet, im weitgehenden Sinn unmittelbare Folgerungen aus einer Verschlerhterung des Geldwerts zu ziehen, zeigt auch die mit währungspolitischen Rücksichten begründete Ablehnung einer Rücklage für Substanzerhaltung bei den Beratungen des Aktiengesetzes 1965. Der Grundsatz Mark gleich Mark gehört zum Ordnungsgefüge des Zivilrechts und ist daher iuch steuerrechtlich zu beachten. Es entspricht dem Prinzip der Einheit der Rechtsordnung, daß das Steuerrecht nicht abweichend von grundlegenden Normen des Zivilrechts die eingetretene oder befürchtete Minderung des Geldweits berücksichtigt

