Enno Stephan: „Die Treue und die Redlichkeit“, Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg und Hamburg, 248 Seiten, 20,– DM.

Irgendwann bei seiner „Wiederbegegnung mit Potsdam“ (so der Untertitel des Buches) und mit der Mark muß dem Autor die Idee von der besonderen Form der Darstellung gekommen sein, wenn nicht schon vorm Antritt der Reise. Diese Form ist faszinierend. Sie stellt das Gestern dem Heute gegenüber, die Erinnerung an eigenes Erleben dem Bildnis der Gegenwart. Immer wieder schneiden sich die beiden Perspektiven, wobei hohe Kunstfertigkeit des Erzählers zutage tritt. Mit stilistischen Tricks aber hat dies nichts zu tun. Im Gegenteil ergibt sich alles auf natürliche Weise: Der Autor, in Westdeutschland lebend, hat nach „monatelanger Hin- und Herschreiberei“ die Erlaubnis erhalten, Potsdam und dessen Umgebung zu besuchen. Und hier, wo er aufgewachsen ist, gibt man ihm einen „Schatten“ mit, einen höflichen, wohlbeschlagenen Begleiter, der ihm in der dort üblichen Terminologie die erwünschten und unerwünschten Auskünfte gibt.

Welch eine Situation! Der „Emigrant“, nach mehr denn zwei Jahrzehnten zu Besuch in seiner Heimat und seinem Jugendlande, erwehrt sich des Ansturms der Gefühle; es kann nicht anders sein. Der „Schatten“ aber ist keine romantische Erfindung; er ist ein Mensch von Fleisch und Blut und mit einem Gehirn voller Namen und Zahlen, die er nach verordneter, aber wohl auch willig geglaubter Weise von sich gibt, nicht einmal unsympathisch, auch dann nicht, wenn er den Mund voll von „Errungenschaften“ nimmt. Da ist der beobachtende, sich erinnernde Besucher eher wortkarg, eher bemüht, Gefühl zu leugnen. Aber eben dadurch wird die ganz undichterische Schilderung so dicht. Eben weil der Autor der Rührung möglichst ausweicht, ist es ein so anrührendes, ja, rührendes Buch.

Und doch haben wir es mit nichts anderem als einem Bericht zu tun, der nicht nur wiedergibt, was märkische Jungen „in jener Zeit“ lernen mußten und wie ihnen zumute war in ihrer Rolle als Flakhelfer und später als Soldaten an der Front, sondern detailliert Auskunft gibt, wie die Unterweisung in preußisch-märkischer Geschichte heute vor sich geht.

Enno Stephan ist Journalist. Er hält offensichtlich viel vom „handfesten Material“ und breitet es aus. Man erfährt eine ganze Menge über die „Deutsche Demokratische Republik“, vor allem darüber, wie die deutschen Kommunisten sich selber sehen. Es handelt sich um eine hinreißende Erzählung und ein eminent politisches Buch. J. M-M.