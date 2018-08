Von Simon Reuter

Bei Föhn pflanzen sich in München sonnenbrillenbewehrte Schwabinger auf Sitzgelegenheiten vor den Espressostuben am Boulevard Leopold. In Wien trägt der Schani, Prototyp des unheimlich menschenfreundlichen Kellners österreichischer Provenienz, den Garten raus – indem er Tische und Stühle auf die Straße bringt. Beim Sacher gehen die Markisen herunter für den Fall, daß sich ein Kittelwascher ins Schönwettergebiet verirrt. Außerdem läßt man sich beim Sacher nur ungern die Sonne in den Kaffee scheinen.

*

Trotzdem: Im Frühling ist im Fremdenverkehrsgetriebe auch einer Stadt wie Wien – von Hotelbetten und Theaterkarten abgesehen – genug dem Zufall überlassen. Die Fiaker denken noch nicht so sehr an den Durst ihrer Rösser wie im Sommer, und die Wiener überhaupt scheinen weniger daran interessiert zu sein, daß sie Bürger einer internationalen Konferenzstadt sind, die sie zur Hochsaison gern den Fremden überlassen, indem sie selber Ferien machen. Im Frühling gibt’s in den Beiseln noch keine Überstunden. Der Wein kann, frei nach Hans Moser, in Ruhe gebissen werden. Den Wein riecht der geübte Genießer schon kilometerweit. Er wird sich hüten, das Lied im Volkston, das solches behauptet, Lügen zu strafen.

*

Kilometerweit vor Wien erfährt der deutsche Reisende heutzutage, daß er ein Weinland zu durchfahren hat, wenn er jenen Stätten zustrebt, von denen aus die kaiserliche Familie der Habsburger das Schicksal seiner Vorfahren zum Besseren oder Schlechteren gewendet hat. Diese Habsburger kannten die Strecke, die er zu fahren hat, aus Berufsgründen sehr gut. Weil nämlich jeder von ihnen, der Kaiser wurde, zur Krönung in Frankfurt zu erscheinen hatte, bauten sie sich in ihren Erblanden prächtige, fromme und mit Gelehrten besetzte Raststätten: in Melk etwa in Sankt Florian.

*