FÜR Österreicher und andere Wiener, für Anhänger des Hauses Habsburg, Berlin-Gäste, persönliche Freunde von H. C. Artmann und Eisbeinesser, für Rezitatoren auf der Suche nach sprechbaren lyrischen Texten, Liebhaber von langen Gedichten und dünnen Büchern, sowie für Dichter-Miezen –

Gerald Bisinger: „7 Gedichte zum Vorlesen“; LCB-Editionen 7, Literarisches Colloquium, Berlin; 32 S., 2,– DM.

ES ENTHÄLT sieben Gedichte zum Vorlesen, die jedoch auch dem einsamen Leser im stillen Stübchen zum Vergnügen dienen können, vorausgesetzt, er bewegt bei der Lektüre zumindest die Lippen.

ES GEFÄLLT, weil der Wiener Bisinger mit diesen Gedichten der Lyrik das Forum der Öffentlichkeit zurückzuerobern sucht. Es sind Gedichte, die sich der Versenkung ins Innerliche verweigern, aber ihre Rhetorik ist nicht von der Leere, die uns von öffentlichen Personen sattsam zu Gehör gebracht wurde, indem sie bloß ihren Mund öffneten. Sie ist nicht glatt, sondern uneben, fast holprig. Sie hat Widerstände zu überwinden. Die eigenwillige Syntax wirkt dem rhythmischen Fluß der Verse entgegen. In dieser Spannung siedelt der Sinn dessen, was der Autor vorgelesen wissen möchte. Der Sprecher wird also mit diesen Texten zu kämpfen haben. Formal und sprachlich scheinen sie an den längeren Gedichten von Günter Grass orientiert zu sein, an „Kleckerburg“ zum Beispiel. Wie dort, so ist auch in Bisingers Gedichten ein merkwürdig gebrochenes Verhältnis zur Vergangenheit zu konstatieren. „Geschichte Plunder Fundus oder nicht“ schreibt Bisinger im ehedem preußischen Berlin zum Gedenken der hundertsten Wiederkehr des Tages, da bei Königgrätz die Österreicher den Preußen unterlagen. Alle sieben Gedichte sind vollgestopft mit Erinnerung, mit der privaten des Autors und der historischen des Österreichers Bisinger. Seine Gegenwart erweist sich auf eine weit ungezwungenere Weise von der Tradition bestimmt, als wir dies von Autoren deutscher Herkunft kennen. Sie wird weder verdrängt, noch verleugnet, noch gepriesen. Sie ist ein Faktum, und was als Plunder gelten kann und was als Fundus, läßt sich nicht leicht entscheiden. Aber auf eine Entscheidung sind diese Gedichte auch nicht aus. Das ist das Undeutsche und also vielleicht das österreichische an ihnen. Helmut Salzinger