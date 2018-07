Die Urlaubsorte am Bodensee werden zu einem Paradies für Hochzeitspaare. Wer sich heuer am Bodensee trauen läßt, dem winken allerlei Vergünstigungen: Freikarten für die Bregenzer Festspiele (Operette „Hochzeit am Bodensee“), für eine romantische Bodenseefahrt und freier Eintritt zur Insel Mainau. Für Pärchen, die Besonderes wünschen, stehen das Hochzeitsschiff „Ursula“ und der Sonderzug „Amor-Expreß“ bereit – für Besonderes muß man allerdings aber auch bezahlen.