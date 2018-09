Coca-Cola kombiniert in einer neuen Werbekampagne Reklame mit Tourismus. In Großanzeigen werden die Städte Stockholm, London Paris, Barcelona, Rom und Amsterdam den jugendlichen Touristen angepriesen. Motto: Coke und Treffpunkt für junge Leute gibt es überall. Später will Coca-Cola auch einen Reiseführer herausgeben – was der französischen Reifenfirma Michelin recht ist...