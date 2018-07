Von Ansgar Skriver

Der Intendant des Westdeutschen Rundfunks, Klaus von Bismarck, hat im Herbst vorigen Jahres fünf jüngere Mitarbeiter des WDR (drei Redakteure, einen Techniker, einen Juristen) gebeten, sich ohne Rücksicht auf hierarchische Kompetenzen Gedanken über „Zukunftsperspektiven des Rundfunks“ zu machen. Die von ihm erbetenen Referate wurden am 20. Dezember 1968 in Köln vor den Mitgliedern des Rundfunkrats, des Verwaltungsrats und des Programmbeirats des WDR gehalten. In erweiterter Form sind sie inzwischen als Broschüre gedruckt und von der Pressestelle des WDR verbreitet worden. Einer der fünf, Ansgar Skriver, politischer Redakteur im WDR-Hörfunk, trug bei dieser Gelegenheit ein Programm für den systematischen Ausbau der Auslandsberichterstattung vor. Da das Thema der Kommunikationspolitik von mehr als interner Wichtigkeit ist, haben wir ihn gebeten, seine Überlegungen und konkreten Vorschläge für die künftigen Planungen in der „ZEIT“ noch einmal darzustellen.

Neunundneunzig Botschaften unterhält die Bundesrepublik in anderen Staaten der Welt. Hinzu kommen Gesandtschaften, Handelsvertretungen, Generalkonsulate, Konsulate und Wahlkonsulate. Mit neun arabischen Ländern und mit Kuba gibt es zur Zeit keine regulären diplomatischen Beziehungen, mit der Volksrepublik China hat es sie noch nie gegeben. Das Netz Wirtschaftlicher und regierungsamtlicher politischer Spezialinformation ist damit ungleich dichter geknüpft als das Korrespondentennetz der Massenmedien.

Die Massenmedien konkurrieren miteinander. Auf dem Gebiet der Auslandsinformation gibt es jedoch eine Art von Zusammenarbeit, die von dieser Konkurrenz nicht gestört wird. Rundfunk-Auslandskorrespondenten können freie Mitarbeiter von Zeitungen sein; Zeitungs- und Agentur-Korrespondenten sind oft freie Mitarbeiter des Rundfunks. Schon aus wirtschaftlichen Gründen können sich nur wenige große Zeitungen viele Auslandskorrespondenten leisten, und welche deutschsprachige Zeitung hat soviel Interesse an Auslandsinformation wie die Neue Zürcher Zeitung? Man hilft sich durch Zusammenarbeit: Einzelne Korrespondenten bedienen eine ganze Reihe von Zeitungen, deren Verbreitungsgebiete sich nicht überschneiden. Da die derzeitige Informationsnachfrage sich auf die weltpolitischen Zentren konzentriert, konzentrieren sich dort auch die Korrespondenten.

So arbeiten für den West- und den Norddeutschen Rundfunk (mit deren gemeinsamem Ersten Hörfunkprogramm) allein drei Hörfunk-Korrespondenten in Washington. Weitere wichtige Korrespondentenplätze sind Moskau, London und Paris mit je einem fest angestellten Hörfunk- und Fernsehkorrespondenten. Für ganz Ostasien hat die ARD dagegen ein einziges Fernsehstudio in Hongkong; in Saigon hält sich in der Regel noch ein ARD-Sonderkorrespondent auf.

Das Zweite Deutsche Fernsehen ist dagegen in Moskau nicht vertreten, wie hier auch zwei ganze Kontinente bisher völlig ausfallen, Afrika und Australien. Es verfügt über Auslandsstudios in Washington, London, Paris, Brüssel, Wien, Rio de Janeiro und Hongkong; ein weiteres in Afrika ist beschlossen. Absichten für Büros in Skandinavien, Spanien und Nordafrika, im Nahen Osten und in Israel sowie für ein zweites in Südamerika wurden mit dem ZDF-Haushaltsplan 1969 noch nicht verwirklicht.

Hörfunk-Korrespondenten der ARD befinden sich in Brüssel (zugleich NATO-Hauptquartier und EWG-Zentrum), Stockholm, Warschau, Prag, Genf, Wien (für Südosteuropa), Rom, Beirut, Tel Aviv, Casablanca, Abidjan (Elfenbeinküste), Nairobi (Kenia), Neu-Delhi, Hongkong und Tokio. Hinzu kommen für ganz Mittel- und Südamerika ein einziger Korrespondent mit Sitz in Montevideo (Uruguay) und ein UNO-Korrespondent in New York mit Reiseaufträgen für die USA und die Nachbarländer. In Griechenland gibt es keinen ARD-Korrespondenten, selbst nach dem Militärputsch von April 1967 nicht. Der freie NDR-Korrespondent Baldur Bockhoff wurde soeben ausgewiesen. Der Berichterstattungsraum des WDR-Nahost-Korrespondenten in Beirut reicht vom Sudan und Ägypten über Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, Syrien, Irak, die Türkei und Zypern bis nach dem Iran. Tokio wurde erst vor wenigen Wochen nach langer Vakanz mit einem Hörfunk-Korrespondenten besetzt; Japan war also seit dem Bestehen der Bundesrepublik für die ständige Rundfunkberichterstattung ein weißer Fleck (fürs Fernsehen bleibt es das weiterhin).