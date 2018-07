Inhalt Seite 1 — Das Gespenst der Monopole Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Beispiel der Erdölwirtschaft zeigt erneut, daß bei uns die Konzentration zu langsam fortschreitet, nicht zu schnell

Was (zu) lange währt, wird endlich schlecht: Niemand wird Befriedigung über die Lösung empfinden können, die nach jahrelangem Herumreden in Bonn für die deutsche Erdölgesellschaft gefunden worden ist. Schillers Staatssekretär Klaus Dieter Arndt hat mit dem Versprechen, im Lauf von sechs Jahren insgesamt 575 Millionen Mark aus dem Bundeshaushalt locker zu machen, acht Firmen zur Gründung einer „Deutschen Erdölversorgungs GmbH“ veranlaßt. Die staatlichen Darlehen und Zuschüsse sollen vor allem dazu verwendet werden, im Ausland nach Öl zu bohren oder bereits erschlossene Quellen zu kaufen.

Stolz verkünden die Väter der neuen Gesellschaft, durch sie werde ein Beitrag zur „Sicherheit der Energieversorgung“ geleistet. Nun, zwei Nahost-Kriege und die Kubakrise haben bewiesen, daß wir immer genug Rohöl bekommen. Die internationalen Konzerne haben das allergrößte Interesse an der reibungslosen Versorgung deutscher Raffinerien: Schließlich ist die Bundesrepublik für sie der wichtigste Markt außer den USA.

Sicherheit ist also kaum ein Argument. Aber es gibt andere gute Gründe für „nationale“ Aktivität auf dem Mineralölmarkt. Ein eigener Ölkonzern würde

der deutschen Industrie die Möglichkeit eröffnen, auf diesem zukunftsträchtigen Gebiet (Beispiel: Petrochemie) Grundlagenforschung zu treiben und know how zu erwerben;

die außenpolitische Position der Bundesrepublik stärken, besonders in arabischen und afrikanischen Ländern;

den Wettbewerb zum Nutzen des Verbrauchers verstärken;

die Chancen für eine Partnerschaft mit anderen europäischen Erdölfirmen eröffnen.

All dies gilt freilich nur, wenn in der Bundesrepublik ein leistungsfähiger, kapitalkräftiger Konzern entsteht. Die Rohölversorgungsgesellschaft ist nur ein Torso: Erfahrung zeigt, daß nur integrierte Unternehmen – die von der Quelle bis zur Zapfsäule alles unter einem Dach vereinen – international wettbewerbsfähig sind. Ist es also wirklich eine halbe Milliarde Mark wert, verkünden zu können: bald wird mehr „deutsches Öl aus deutschen Quellen“ sprudeln?

Gewiß trifft Schiller und seine Mitarbeiter wenig Schuld: Die entscheidenden Fehler wurden schon vor Bildung der Großen Koalition gemacht. Aber immerhin hat man wieder zwei Jahre vertrödelt. Die „große Lösung“, die Gründung eines international wettbewerbsfähigen Energiekonzerns, wäre jetzt wohl nur noch durch einen Zusammenschluß von RWE, Veba und Gelsenberg zu erreichen. Immerhin entstünde so ein Konzern von weit über 10 Milliarden Mark Jahresumsatz, mit gut einer Milliarde Mark an flüssigen Mitteln und der Kontrolle über das größte deutsche Tankstellennetz (Aral). Mit großzügiger Staatshilfe könnte eine solche Firma sich vielleicht noch in letzter Stunde auf dem internationalen Ölmarkt einen „Platz an der Sonne“ sichern.