Selbstkritik und Selbstrechtfertigung der

französischen Linken

Von Heinz Abosch

Die französische Maikrise hat beträchtliche literarische Nachwehen. Nach den ersten Zeugen meldeten sich inzwischen die Parteivertreter zu Wort, bemüht um Selbstverständnis oder auch Selbstrechtfertigung. Bemerkenswert ist das noch andauernde Schweigen der Gaullisten. Nur die Linke spricht, doch auch sie nicht aus Übermut, denn die Krise hat sie kaum weniger erschüttert als die V. Republik. Recht deutlich ergibt sich das aus dem neuesten Buch des philosophischen Wortführers der Kommunistischen Partei:

Roger Garaudy: „Pour un modele français du socialisme“; Gallimard, Paris; Collection Idées, 385 Seiten.

Garaudy verlangt die konsequente Entstalinisierung, die nach dem 20. Parteitag „zu schnell“ abgeschlossen worden sei. Seit Jahren um den Dialog mit den Kirchen bemüht, plädiert er für den „freien Austausch der Ideen“. Nicht nur innerhalb der Kommunistischen Partei müsse man ihn sichern: der Parteienpluralismus sei kein notwendiges Übel, sondern „eine Bereicherung unserer Konzeption des Sozialismus“.

Der Autor führt über das Leninsche Parteischema – er spricht von einem „militärischen Typ“ – hinaus: in modernen Industrieländern sei es nicht anwendbar. Den kommunistischen Parteien wirft er vor, russische Rezepte nachgebetet zu haben, ohne „die methodologischen Entdeckungen der Humanwissenschaften in der kapitalistischen Welt“ zu berücksichtigen. Das entspricht einer Kriegserklärung an „Manichäismus und Apologetik“, einem Appell an dogmenfreie Forschung. Es könne kein allgemeingültiges Modell des Sozialismus geben: „Weder die Sowjetunion noch China sind Frankreichs Zukunft.“