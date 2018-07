Inhalt Seite 1 — Eine Reform, die nicht genügt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stephan Leibfried: „Die angepaßte Universität. Zur Situation der Hochschulen in der Bundesrepublik und den USA“; edition suhrkamp, Frankfurt 1968, 168 Seiten, 3,– DM.

Der grundsätzliche Vorwurf, den Leibfried erhebt, ist das In-der-Tradition-verhaftet-Sein aller Reformbestrebungen: „Bleibt die Argumentation dem traditionellen Selbstverständnis der in Frage stehenden Institution verhaftet, so führen auch die Reformvorschlige nicht über dieses Selbstverständnis hinaus. Statt zur Reform kommt es nur zur Beschreibung des zu Reformierenden. Nicht berücksichtigt wird dabei die Frage nach dem Beitrag, den die Institution im Rahmen einer fortschreitenden Demokratisierung der Gesamtgesellschaft zu leisten hätte.“

Zu viel mehr kommt es bei Leibfried freilich auch nicht: zur Beschreibung der Beschreibung des zu Reformierenden. Er sieht den Dahrendorf-Plan und die Empfehlungen des Wissenschaftsrates ausschließlich unter dem Aspekt wirtschaftlichen Notwendigkeiten, das heißt einer Maximierung des akademischen Outputs. Denn – so schließt er zutreffend aus der Betrachtung der amerikanischen Situation – wirtschaftliches Wachstum hängt heute entscheidend von der Verwertung wissenschaftlich-technischen Fortschritts ab. Gemessen an den Vereinigten Staaten aber ist die Bundesrepublik bereits heute durch ein antiquiertes Ausbildungssystem im Hintertreffen; dies ist um so schwerwiegender, da die Bundesrepublik eine extrem exportorientierte Industrie hat: mehr als 20 Prozent des Bruttosozialprodukts machte 1967 der Export aus.

Der Mangel des deutschen Ausbildungswesens besteht im Grunde schon lange. Doch ist er bis 1961 nicht zutage getreten, weil die Fähigkeiten der westdeutschen Arbeiter im internationalen Vergleich sehr hoch waren und bis dahin das Arbeitskräftepotential durch einen ständigen Zustrom qualifizierter Fachkräfte aus der Deutschen Demokratischen Republik weiter aufgefüllt wurde. Aber: „In dem Maße, in dem nun cer ursprünglich gegebene Vorsprung der Bundesrepublik von anderen Ländern, die sich stärker um die Probleme der Ausbildung und Forschung gekümmert hatten, aufgeholt wurde, fand sich auch die westdeutsche exportorientierte Industrie ihrer Stellung nicht mehr so sicher. Erst unter diesem äußeren Druck wurde das Versiegen der entscheidenden Wirtschaftsfaktoren zur Kenntnis genommen und eine Reform des Ausbildungssystems gefordert.“

So weit ist Leibfrieds Streitschrift bis zur Seite 27 gediehen. Es folgen zehn mühevolle Seiten, auf denen alle hochschulreformerischen Versuche von Dahrendorf über Dichgans zu den verschiedenen Repräsentanten des Wissenschaftsrates oder des Gesprächskreises „Wissenschaft und Wirtschaft“ unter diesen Leibfriedschen Gesichtswinkel eingeordnet werden sollen, um schließlich dann ebenfalls aus dieser einseitigen, lediglich ökonomisch orientierten Sicht alle diese Versuche zu verurteilen: „Die Universität hat ein technisches und soziales Verfügungswissen einzuüben, das sich den herrschenden Bedürfnissen anmißt. Ihre Aufgabe soll sein, funktionale Bildung zu vermitteln. Unproduktives oder gar produktionshemmendes Wissen hat in diesem Ausbildungssystem keinen Platz; was, gemessen an den gegenwärtigen Bedürfnissen der Gesellschaft, nur geringen Nutzen abwirft, soll nicht länger Wissenschaft heißen ... Nachdem einmal das kritische Moment aller Wissenschaft ausgelöscht ist, bleibt als einziger Zweck der Universität, die bestehende Gesellschaft nachzubilden, indem sie deren Bedürfnisse befriedigt und legitimiert.“

Dies ist objektiv falsch. Wenn es auch den einen oder anderen Politiker, Hochschulreformer oder Professor geben mag, der so verflacht und einseitig denkt und auch so handelt, ist doch eine Verallgemeinerung in diesem Sinne nicht zulässig. Aber genau das scheint das Ziel Leibfrieds zu sein: der Versuch, die gesamte Diskusssion zur Hochschulreform auf einen begrenzten, eben den wirtschaftlichen Grund zurückzuführen oder abzudrängen, um dann alle bisherigen Reformen abzulehnen, und zwar – um sich in den Argumenten nicht zu verzetteln – aus dem einen Grund, sie nützten der neokapitalistischen Restauration, sie führten zur „formierten Universität“, die für eine „sich formierende Gesellschaft“ billig „Spezialfunktionäre“ ausstoße.

Um sich in dieser Tendenz nicht durch komplexe Tatbestände beirren zu lassen, ignoriert Leibfried auch vorhandene positive Ansätze in den Reformbestrebungen, etwa die Tatsache, daß eine Universität, die eine gute und schnelle Ausbildung garantiert, der großen Mehrzahl der Studenten entgegenkommt, und daß für die relativ kleine Zahl von Studenten, die sich in der Universität wissenschaftlich selbständig betätigen wollen, genügend Möglichkeiten dafür im Anschluß an ein acht- oder zehnsemestriges Studium vorhanden sind, und zwar auch oder gerade in einer Disziplin, die „gemessen an den gegenwärtigen Bedürfnissen der Gesellschaft, nur geringen Nutzen abwirft“. Genauso läßt Leibfried die Bemühungen um Reformsatzungen, die den Studenten immer größere Mitspracherechte in den Instituten einräumen, völlig außer acht, denn gerade sie würden ihm das Konzept verderben, genauso wie der Sozialistische Deutsche Studentenbund, der einst die Drittelparität gefordert hatte, sie heute nicht mal mehr als Diskussionsgrundlage zu betrachten bereit ist.