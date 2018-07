Autowerte waren an den deutschen Börsen schon immer interessante Papiere. Doch so begehrt wie in den letzten Wochen waren sie selten. Schon im vergangenen Jahr entzündete sich die Phantasie vieler Aktionäre an Aktien der Automobilfirmen. Die Prophezeiung, daß nur Großunternehmen auf dem Markt bestehen werden, und der Griff Fiats nach Citroën heizten die Spekulation an. Die NSU-Aktie, schon seit Jahren Gegenstand immer neuer Spekulationen, schoß jetzt nach oben, als die Fusionspläne mit VW bekannt wurden. Die anderen Automobilwerke profitierten ebenfalls von der Hausse. Ist die VW-NSU-Transaktion erst einmal abgeschlossen, dann wird die BMW-Aktie sicher wieder zum liebsten Kind der Spekulation an der Börse.