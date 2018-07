Inhalt Seite 1 — Furcht vor kalter Dusche Seite 2 Auf einer Seite lesen

In den Börsensälen herrscht Rätselraten, wie Bundesregierung und Bundesbank die gegenwärtige wirtschaftliche Expansion „sanft“ zu bremsen gedenken. Es wird befürchtet, daß zur Dämpfung des eventuell in der zweiten Jahreshälfte eintretenden Preisauftriebs Abschreibungserleichterungen gestrichen werden und eine 5. Vorauszahlungsrate auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer eingeführt wird. Alle Steuermehreinnahmen sollen dann stillgelegt werden; das wäre der Beitrag des Staates zur Konjunkturdämpfung.

Würde es so kommen, wie es sich die Börsenexperten zur Zeit ausmalen, müßten die Gewinnschätzungen für 1969 erneut korrigiert werden. Das erstemal geschah dies bei Einführung des Gesetzes zur außenwirtschaftlichen Absicherung mit seiner vierprozentigen Exportverteuerung und der Importverbilligung um den gleichen Satz.

Da die Industrie ihre großen Investitionsvorhaben nicht abbrechen kann oder will, wird sie mehr Kredite aufnehmen müssen, als sie ursprünglich geplant hatte, weil ihr die Eigenfinanzierung beschnitten werden dürfte. Noch begeht in den Börsensälen keine Klarheit darüber, wie sich die heraufziehenden Wolken auf die Aktienkurse auswirken werden.

Wie immer stehen sich zwei Auffassungen gegenüber. Die eine geht davon aus, daß die zweite deutsche Nachkriegshausse im Spätsommer des vergangenen Jahres so rechtzeitig abgebrochen werden ist, daß für die Kurse auch unter erichwerten Verhältnissen keine Gefahr besteht, zumal der Anlagebedarf groß ist und reizvolle Alternativen zur Anlage in deutschen Aktien fehlen. Hingegen meinen die Pessimisten, daß nach einer vielleicht auf die Berlin-Krise folgenden kräftigen Kurserholung Kurschancen nur noch für Spezialitäten vorhanden sind, nämlich für abfindungsreife Papiere. Im übrigen wird von dieser Seite eher mit stagnierenden Kursen gerechnet, vor allem dann, wenn sich die Befürchtungen vor einer neuen Pfund-Abwertung in diesem Frühjahr bewahrheiten sollten.

Aber auch Abfindungen sind nicht immer eine reine Freude, wie wir es im Falle Wintershall gesehen haben, wo nur jene Aktionäre gut verdient haben, die sich auf dem Höhepunkt der Wintershall-Hausse von ihren Aktien trennten. Auch die deutsche Industrie wird mehr und mehr dazu übergehen, die Anteilseigner der einzugliedernden Gesellschaft mit, Aktien oder Wandelanleihen des eigenen Unternehmens abzufinden. Aber gerade bei größeren Transaktionen kann sich die Aktienabfindung als belastender Faktor erweisen, wenn nämlich das aus dem Umtausch stammende Material wieder abgestoßen wird, eine Reaktion, die in letzter Zeit mehrfach beobachtet werden konnte.

Die Manager einiger Rentenfonds beklagen sich darüber, daß bei ihren Übernahmetransaktionen nicht mehr von dem Instrument der Wandelanleihe Gebrauch gemacht wird. Den Rentenfonds kämen solche Wandelanleihen – mit vernünftigen Konditionen ausgestattet – sehr gelegen, weil es ihnen oftmals an brauchbaren Titeln für die ihnen zufließenden Millionen fehlt.

Die Spekulation in den Kohlewerten hat sich beruhigt. Kenner von Harpener Bergbau, deren Aktie in den letzten Monaten Rekordgewinne erzielte, meinen, daß in diesem Papier die weiteren Kurschancen begrenzt sind. Dafür scheint ein anderes Papier in den Vordergrund zu rücken: die Frisia-Aktie. Über 50 Prozent des Aktienkapitals der Erdölwerke Frisia AG befinden sich im Besitz der Saarbergwerke AG. Um eine abfindungsreife Situation zu schaffen, müßte der Großaktionär zunächst noch weiteres Material außerbörslich (oder über die Börse) aufkaufen. Sicherlich wird er nicht bereit sein, Phantasiekurse zu zahlen, um sein Ziel zu erreichen. Aber mehr als 130 bis 140 Prozent, so meint man in Börsenkreisen, wird er schon anlegen müssen. Seit Jahresbeginn ist die Frisia-Aktie von 120 auf 134 Prozent gestiegen.