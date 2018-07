Inhalt Seite 1 — Inseln zu vermieten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Er ist Herr über eine Inselwelt, aber in Schweden doch nur einer von vielen: Bengt Olsson vermittelt auf Wunsch Ferien im Robinson-Stil. Mitten in der Hochsaison saßen wir in Söderhamn, 200 Kilometer nördlich von Stockholm, dem Ferienmanager gegenüber.

Wir wollten eine Insel oder Schäre, wie man hier sagt, ganz für uns allein. Wir wollten einen Traum verwirklichen, der in der Bundesrepublik als unrealisierbar gilt. Aber in Schweden, wo acht Millionen-Menschen über 450 000 Quadratkilometer verstreut leben, träumt man nicht von einer Insel, sondern man sucht sie sich aus wie ein Kleidungsstück, von der Stange. Unsere Wünsche durften wir nennen: Größe von Insel und Haus, Lage und Komfort, passend für zwei Personen.

Größere Häuser und größere Inseln bieten bis zu acht Personen Platz. Die Preise für eine Woche Miete liegen zwischen 120 und 300 Mark. In der Vor- und Nachsaison gibt es Preisnachlässe bis zu 50 Prozent. Schlechte Häuser findet man in Schweden nicht. Darauf ist Verlaß.

Ausländer sieht man am Bottnischen Meerbusen selten. Aber es gibt einige Deutsche, die Jahr um Jahr die Fahrt ins Inselparadies wiederholen, meistens mit dem Auto. Denn von der Insel bis zum nächsten Ort sind es häufig bis zu 50 Kilometer.

Der Wagen steht geschützt im Wald. Wir steigen über einen Pfad, bepackt mit Koffern und Bettzeug, die Böschung zum Wasser hinab. Erst von der kleinen Bucht aus ist unsere Insel zu sehen. Und nicht nur sie. Eine Schäre reiht sich an die andere, keine 100 Meter voneinander entfernt, dicht bestanden mit Tannen. Herr Olsson zeigt auf eines der stattlichen Ruderboote in der Bucht: „Für Sie.“ Die Robinsonade kann beginnen.

Erstes Kapitel: Landung und Erkundung der Insel. Gleich hinter dem Steg das Haus mit Terrasse, Kamin und Kemenate. Viel Platz. Hundert Meter ist unsere Schäre im Längsschnitt groß, an der breitesten Stelle nicht mehr als fünfzig. Dicke Felsbrocken schützen das Paradies vor den Unbilden des Meeres.

Wir sind autark. Der Vorrat reicht für mehr als eine Woche. Lebensmittel werden in einer Höhlung aufbewahrt, die in den felsigen Boden gehauen ist. Wir leben nicht mit den Errungenschaften der Zivilisation, sondern gegen sie. Elektrizität und fließendes Wasser gibt es nicht auf unserer Insel.