Mit dem größten Staatsbegräbnis in der 20jährigen Geschichte Israels haben vorige Woche 300 000 Menschen Abschied von Levi Eschkol genommen. Sieben Tage lang sollte das Land um den Toten trauern, der nach David Ben Gurion 1963 das Amt des Ministerpräsidenten übernommen hatte. Aber die Diskussion um seine Nachfolge ließ sich nicht aufhalten – sie war schon vor seinem Ableben in Gang gekommen.

Zwei Männer machen sich die größten Hoffnungen auf die Führung des Landes: Yigal Allon (50), bislang stellvertretender Ministerpräsident, und Verteidigungsminister Mosche Dayan (54). Ein dritter hat keine Chancen: Pinhas Sapir (66), Generalsekretär der regierenden Arbeiterpartei.

Ihr gehören auch die beiden anderen Kandidaten an – Allon dem linken Flügel, der ehemaligen Achdut Haavoda, Dayan der kleinen Rafi-Fraktion, die sich beide 1968 mit der Mapai zusammengeschlossen haben. Beide Politiker sind „Sabras“, im Lande geboren, sind aus der genossenschaftlichen Landwirtschaft hervorgegangen und haben als Generale Schlachten gewonnen – Allon 1948, Dayan 1956. Der Verteidigungsminister ist zwar in der Bevölkerung sehr populär, hat aber in der Partei mehr Feinde als der Vizepremier.

Bis zu den Parlamentswahlen Ende Oktober wird aller Voraussicht nach Golda Meir (71), ehemalige Außenministern, als Interims-Ministerpräsident amtieren. Am Montag beschloß das Kabinett ohne Gegenstimme, der Partei die Nominierung der Dayan-Gegnerin vorzuschlagen, die sich drei Tage Bedenkzeit ausbat.