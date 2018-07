Inhalt Seite 1 — Kultusminister Hahn ging in die „Falle“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stuttgart

Kultusminister Hahn fuhr zu abendlicher Stunde auf Baden-Württembergs Straßen, ließ das Autoradio anstellen und war mittendrin in Peter O. Chotjewitz „Falle“. Minister Hahn, die Heidelberger Unruhen noch in lebhafter Erinnerung, mochte glauben, die Rundfunkanstalt seines Landes sei umfunktioniert worden. Denn was da aus dem Radio klang, „Die Falle, oder Die Studenten sind nicht an allem schuld“ – war Provokation und Agitation, dargeboten im Reportagestil, so, als ob gerade wieder Studenten der Obrigkeit Scherereien bereiteten. Sofort am nächsten Morgen forderte der Minister das „Fallen“-Manuskript an.

Chotjewitz, 34 Jahre, vieldiskutierter Autor von „Hommage à Frantek“, „Die Insel“ und „Roman“ legte seinem Hörstück zwar viel Authentisches – original mitgeschnittene Tonbandaufnahmen aus dem heißen Berliner Sommer 1967 – zugrunde, mischte es jedoch mit subjektiver Interpretation. Wer „die Falle“ stereophon empfangen konnte, bekam die drei Sprechergruppen „Bürger“, „Demonstranten“ und „Polizisten“ von ihrer spezifisch akustischen Raumebene mit. In der Hoffnung, daß sich das, was sich innerhalb der Rundfunkanstalt als Sensation bot, als Mißverständnis seitens Hahn auflösen würde, schickte man ihm das Tonband zum nochmaligen Abhören mit und legte eine Gebrauchsanweisung dazu: „...wir legen Wert darauf, daß das Stück im zutreffenden Rahmen gesehen und gehört wird: als Bestandteil nämlich des 2. Programms, für das Publikum des literarisch anspruchsvollen und häufig auch experimentellen Hörspiels. Diesen Rahmen kennzeichnet auch die beigefügte Ansage.“ Und die lautete: „Dieses Hörstück faßt sich nicht in erster Linie als Dokumentation auf, sondern als künstlerische Collage im Medium des Funks, die dem Entstehungsprozeß der studentischen Demonstrationen aus der Perspektive eines bewußt Engagierten vermitteln möchte.“

Es vergingen vierzehn Tage, bis alle Stuttgarter Minister in „die Falle“ hineingehorcht hatten. Dann informierte der Pressechef des Staatsministeriums den Intendanten über den Beschluß des Kabinetts, der dem Rundfunk in den nächsten Tagen auch schriftlich zugestellt werden sollte: das Hörstück sei nach Ansicht der Regierung mit den Aufgaben und Satzungen einer öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalt nicht zu vereinbaren. Diese Meinung sollte auch dem Rundfunkrat zur Kenntnis gebracht werden.

Intendant Bausch wurde böse: „Selbstverständlich findet auch die engagierteste Sendung ihre Grenze in allgemeinen Gesetzen und in der Satzung des Süddeutschen Rundfunks. Diese Grenze muß jedoch von Fall zu Fall interpretiert und verantwortet werden. Sie kann sich nicht danach bestimmen, daß der Süddeutsche Rundfunk nach einem Denkmodell arbeiten muß, dem ich in der letzten Zeit immer wieder begegnet bin, und das vereinfacht, so zu umschreiben ist: Polizei und Justiz sind öffentliche Einrichtungen zum Schutz und für die Ordnung der Demokratie. Der Rundfunk ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Also darf der Rundfunk in keiner Sendung etwas gegen die Polizei oder die Justiz sagen oder zeigen. Eine solche gouvernementale Einstellung übersieht die Aufgaben des Rundfunks als eines publizistischen Instruments,“

Am Abend des Fastnachtsdienstags trafen sich Ministerpräsident Filbinger und der Intendant – beide am Vormittag von der gleichen Karnevalsprinzessin zu Narren geküßt – zu einem gelockerten „Fallen“-Gespräch. Die Akzente verschoben sich zu dieser Stunde: Filbinger erklärte sich bereit, von einer schriftlichen Mitteilung des Kabinettsbeschlusses abzusehen. Bausch dagegen bot an, in seinen Rundfunkausschüssen über „die Falle“ zu diskutieren.

Der Gong zur Endrunde Regierung gegen „Falle“ aber war noch nicht ausgeklungen, da verbreitete der Leiter des Grundsatzreferates im Staatsministerium, Ministerialrat Rundel, private, jedoch von staatseigener Frankiermaschine frankierte Stellungnahmen an zahlreiche Persönlichseiten. Darin hieß es: „Die Falle“ sei so extrem einseitig und primitiv, dabei ohne auch nur ein Mindestmaß an literarischer Qualität, daß der gebührenpflichtige Hörer sich die Frage stelle, in welcher Weise der Intendant dafür Sorge trage, wie er den Paragraphen des Rundfunkgesetzes gerecht werde.