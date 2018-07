Inhalt Seite 1 — Kunst – immer noch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rolf-Gunter Dienst

Rolf-Gunter Dienst, 1942 geboren, ist Maler und Redakteur der Zeitschrift „Das Kunstwerk“; soeben erschien sein Buch „Positionen“, in Vorbereitung ist eine Lindner-Monographie. Werner Hofmann, künftiger Direktor der Hamburger Kunsthalle, veröffentlichte seinen Artikel „Kunst – wie lange noch?“ vor zwei Wochen in der ZEIT.

Die Existenz der Kunst wird heute vielfach von ihren „Designatoren“ abhängig gemacht – nicht von ihren Herstellern. Damit unterliegt die Kunst der Autorität des Verbrauchers. Aber das Diktat weniger – oder vieler – führt zu abgerichtetem Produktionszwang. Der Künstler erwehrt sich dieses Zwanges dadurch, daß er, ohne auf die Konsumfähigkeit hinzuarbeiten, freie ästhetische Entscheidungen treffen kann, die ihrer Eigengesetzlichkeit wegen niemals die Mehrheit spontan erreichen, da Kunst gemeinhin nicht nur in einem ästhetischen, sondern auch in einem gesellschaftlichen Vorfeld entsteht, wo sie ohne das Plazet der Gesellschaft auskommen muß.

Werner Hofmann sieht Kunst nur in ihrer gesellschaftspolitischen Bedeutung und beklagt daß Kunst sich in der kapitalistischen Gesellschaft ihrem Konsum nicht entziehen kann und sogar Protestkunst zum Konsumartikel umfunktioniert wird. Kunst aber kann, da sie für ein Gegenüber gemacht wird, ohne Publikum nicht auskommen, und jenes Argument entspricht dem Lamentieren darüber, daß etwa ein Film, um wirksam zu werden, Publikum, Kino, Leinwand und Vorführgerät benötigt, sich also auch ein Protestfilm des Publikums und der Produkte bedient, die in einem System vorhanden sind, gegen das der Film eventuell zielt; Ist Godards Mitteilung dadurch korrumpiert, daß er für sein Medium die Möglichkeiten der kapitalistischen Gesellschaft in Anspruch nimmt? Wird Kritik überflüssig und unbrauchbar, wenn sie sich innerhalb gesellschaftlicher Übereinkünfte entfaltet?

Sieht der Künstler seine Tätigkeit nur in einem gesellschaftspolitischen Rahmen, so wäre es für ihn konsequent, sein künstlerisches Tun ganz aufzugeben. Das Ablassen von jeglicher produktiver Tätigkeit, empfähle sich ebenso für jeden anderen Beruf, also für jeden, der in dem, was er macht, nicht direkt in politische Vorgänge eingreift. Endlich brauchte der Bäcker nicht mehr darüber zu grübeln, wie seine Brötchen politisch wirksam werden.

Werner Hofmann: „Den Apparat der herrschenden Kunstideologie kann nur brechen, wer sich eines noch wirksameren bedient.“ Andy Warhol: „Thirty are better than one.“ Werner Hofmann: „Der geniebedürftige Irrationalismus, dessen rhetorischer Anpreisung und finanzieller Stimulierung sich der kapitalistische Kunstbetrieb verschrieben hat, kann nur durch Demokratisierung des Kunstkonsums ad absurdum geführt werden.“ Jede Einzelausstellung eines Künstlers wäre danach „geniebedürftiger Irrationalismus“ – auch die Ausstellungen von Hundertwasser, Rainer, Tàpies in dem von Hofmann bislang geleiteten Wiener „Museum des XX. Jahrhunderts“ Als Gegenmodell empfiehlt Hofmann die Multiples, die zumeist immer noch signiert, in limitierten Auflagen und immer noch zu teuer in Warenhäusern angeboten werden: Der angeprangerte „geniebedürftige Irrationalismus“ wird da nicht ausgeschaltet, sondern vervielfacht. Verkauft wird nicht der anonyme ästhetische Gegenstand, sondern das Multiple von zum Beispiel Vasarely, als Markenartikel angeboten.

Hofmann verlangt vom Kunstproduzenten, daß er alle sekundären Vorgänge voraussieht, die das Produkt auslösen könnte. Mich als Maler aber interessiert vor allem die Qualität eines Bildes, erst dann möglicherweise dessen gesellschaftliche Effektivität. Hätte ich nur das Verhalten im Auge, das von einem Bild im Publikum ausgelöst wird, so sähe ich mich dem Diktat des Konsums in einem Maße ausgeliefert, daß meine Rolle überflüssig wird.