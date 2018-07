Otto Brenner, Erster Vorsitzender der IG Metall, sind die Konzentrationsbestrebungen in der deutschen Wirtschaft nicht ganz geheuer. Er wertet die Konzentrationswelle in den verschiedensten Branchen als Zeichen eines tiefgreifenden Wandels in der deutschen Wirtschaft. Nach Brenner macht der Zwang zur Größe die Forderung nach Mitbestimmung noch wichtiger. Gleichzeitig erscheint ihm eine politische Kontrolle der Zusammenschlüsse unumgänglich.

Dr. Erich Mende wurde in den Verwaltungsrat der IOS Ltd. SA in Panama gewählt. Der neue Direktorposten wird sein gegenwärtiges Einkommen von 200 000 Mark im Jahr als lOS-Verwaltungsratspräsident in Deutschland wahrscheinlich verdoppeln. Mit dem Präsidentensalär allein ist Mende schon lange nicht mehr zufrieden. Ende des vergangenen Jahres forderte er eine Umsatzbeteiligung an den IOS-Umsätzen, die ihm 1968 rund 500 000 Mark eingebracht hätte. Um seine Diäten (etwa 40 000 Mark im Jahr) als FDP-Abgeordneter wird er allerdings noch kämpfen müssen.

James Roche, Chairman von General Motors, ist zur Zeit der bestbezahlte Manager der Welt. Er verdiente im vergangenen Jahr rund 2,9 Millionen Mark (Gehalt und Bonus). Sein Spitzeneinkommen entspricht seinen Aufgaben – er dirigiert die Geschicke des größten Unternehmens der westlichen Welt.