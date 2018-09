Großzügigkeit hat auch in der Bundeswehr ihre Grenzen. Bisher wurden Soldaten, die den Kriegsdienst mit der Waffe verweigerten, sofort zum Kartoffelschälen und Schneeschippen abkommandiert. Seit dem ersten März jedoch müssen sie, solange über ihren Antrag noch nicht entschieden ist (darüber vergehen in der Regel einige Wochen), weiterhin ihren normalen Dienst tun. Verweigern sie den Gehorsam, werden sie in Arrestzellen gesteckt oder bei Wiederholung von Gerichten abgeurteilt.

General de Maizière, einer der Vorkämpfer für den „Bürger in Uniform“, beruft sich in seinem neuen Erlaß auf eine Art Notstand in der Bundeswehr. Wenn Monat für Monat ein paar hundert Soldaten in der Truppe ausfallen, wie es in den letzten Monaten der Fall war, würden „die militärische Ordnung und ein reibungsloser Ablauf des Dienstes“ gestört; es leide die Einsatzbereitschaft der Truppe. Der General hat sich durch einen Beschluß des Bundesgerichtshofes abgesichert.

Dennoch bleibt die Sache mißlich. Darf man junge Staatsbürger, die vor der Einberufung auf Gewissensfreiheit plädieren, anders behandeln als Rekruten, die erst auf dem Schießstand ihre Skrupel entdecken? Vielleicht geht die Rechnung der Bundeswehr auf; daß sich nun die Spreu vom Weizen scheide: auf der einen Seite die, die es wirklich ernst meinen, auf der anderen Seite jene, die nur aus Bequemlichkeit ein Grundrecht ausnutzen wollen. Sicher ist das nicht. Die Kompaniechefs werden weiterhin ihren Ärger mit den Verweigerern haben, womöglich noch mehr als bisher.

Wäre es da nicht für den Frieden in der Truppe besser gewesen, alle Kriegsdienstverweigerer sogleich aus den Kasernen in den Ersatzdienst abzuberufen? K. H. J.