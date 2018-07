Das Börsenrennen im Februar gewann – genau wie im Januar – eindeutig die NSU-Aktie. Mit einem Kursgewinn von 38,7 Prozent läßt sie alle anderen deutschen Aktien weit hinter sich. Anlaß für die Aufwärtsbewegung waren mehrere Kombinationen, die alle an die beabsichtigte Kooperation zwischen dem Volkswagenwerk und NSU anknüpfen. Bei sämtlichen Überlegungen ging man davon aus, daß die Kurssteigerungen, hinter denen beträchtliche Käufe standen, keineswegs allein durch sogenannte „Mitläufer“ verursacht wurden, sondern daß potente Gruppen bis in die letzten Tage hinein versuchten, ihren Einfluß bei NSU zu stärken.

Wenn bei der NSU-Kurssteigerung Teile des Publikums und der Börsenberufshandel so kräftig mitgemischt haben, so lag dies an der immer wieder vertretenen These, daß es hier um eine „Spekulation ohne Risiko“ gehe. Sie baut auf eine Kooperation zwischen NSU und VW, aber unter Ausgliederung des NSU-Anteils an der Wankel GmbH, in die alle Einnahmen aus der Wankel-Motor-Lizenz fließen. Enthusiasten meinen, daß auf den „Wankel-Genußschein“ schon bald bis zu sieben Prozent jährlich ausgeschüttet werden könnten, so daß die NSU-Aktionäre letztlich besser gestellt sein würden als die VW-Aktionäre, eine Rechnung, die nicht ohne Fragezeichen sein dürfte.

Auch um die nächsten beiden Werte der Rangskala ranken sich Gerüchte: Nachdem die Zechen der Harpener Bergbau AG in die Ruhrkohle AG eingebracht worden sind, dürfte nach Ansicht der Börse das übrige Vermögen von einer Holding verwaltet werden, wobei Art und Zweck Anlaß zu Spekulationen geben, in die das sicherlich sehr wertvolle Grundvermögen der Gesellschaft einbezogen werden.

Die Schering-Aktie, die im Februar um ca. 4,7 Prozent stieg, wird mit dem 19- bis 20fachen des für 1968 geschätzten Nettogewinns bezahlt und ist damit eigentlich ein „teurer“ Wert. Tatsächlich ist Schering ein Unternehmen mit hoher Ertragskraft, es gilt als „dynamisch“ und deshalb ist man in Anlegerkreisen bereit, sich mit einem ungünstigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden zu geben. Von Zeit zu Zeit tauchen Gerüchte über einen Aufkäufer auf, obwohl die in den Satzungen bestimmte scharfe Stimmrechtsbeschränkung die Einflußmöglichkeiten auf die Gesellschaft einengen. Ein eventuelles Übernahmeangebot müßte wesentlich über dem jeweiligen Börsenkurs liegen, wenn der Interessent die für eine Satzungsänderung notwendigen 98 Prozent des Aktienkapitals erhält. Zuletzt hat die Quandt-Gruppe dementiert, hinter den angeblichen Aufkäufen bei Schering zu stehen.

Insgesamt überwogen in unserer Februar-Tabelle die Kurseinbußen. Im wesentlichen traten sie in der zweiten Monats-Hälfte ein, als sich die Lage um Berlin zuspitzte. Dabei ist bemerkenswert, daß ein Berliner Papier wie Schultheiss noch ein geringfügiges Plus erzielen konnte, obwohl das Unternehmen seinen Sitz in der ehemaligen Reichshauptstadt hat. Die Brauerei orientierte sich jedoch in den vergangenen Jahren stark nach Westen und hat sich in der Bundesrepublik einen respektablen Marktanteil gesichert. Viele Leute hoffen geradezu auf eine Schultheiss-Schwäche, um billig kaufen zu können. Aber dazu ist es bislang nicht gekommen. Denn wenn an der Börse viele das gleiche wollen, geht die Rechnung eben nicht auf.

Gegen Schluß des abgelaufenen Monats machten sich zunehmend konjunkturelle Bedenken geltend, die zusammen mit der Lage in Berlin auch zu Abgaben aus dem Ausland führten. Diese Einflüsse erwiesen sich als stärker als die günstigen Berichte einzelner Unternehmen, in denen von ungewöhnlichen Gewinnsteigerungen die Rede ist. So kommt es, daß nahezu alle marktgängigen Standardwerte des Chemie-, Elektro- und Bankenmarktes im Februar auf der Verliererseite marschierten. Sn