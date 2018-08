Bonn

Im Januar 1949 kontaktierte der damals 23jährige Helmut Hiller, Sachbearbeiter für Getreide bei der Mecklenburgischen Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft – Raiffeisen in Neubrandenburg, die Westberliner Zweigstelle des „Ostbüros“ der SPD in der Zietenstraße, die unter dem Namen „Flüchtlingsbetreuungsstelle“ firmierte. Zwanzig Jahre später sollte dieser Kontakt der Sozialdemokratischen Partei teuer zu stehen kommen: am vergangenen Montag wurde sie von der 9. Zivilkammer des Bonner Landgerichts dazu verurteilt, an den Kläger Helmut Hiller, heute als freier Journalist in Hamburg lebend, 20 000 Mark nebst vier Prozent Zinsen seit dem 1. 9. 1964 zu zahlen. Und diese 20 000 Mark sind nur ein Anfang, denn Hillers Schadenersatzforderung für zwölfjährige Haftzeit in einem Arbeitslager der DDR, der jetzt teilweise stattgegeben wurde, beläuft sich insgesamt auf rund 120 000 Mark.

Der Fall Hiller, ein Spiegelbild der gesamtdeutschen Nachkriegswirklichkeit, ist zugleich auch der Fall des Ostbüros der SPD. Diese Organisation bemühte sich seit 1947 und bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1966 – den eigenen Angaben zufolge – um „die Wiederanknüpfung und Pflege von Kontakten zu Mitgliedern der SPD in der SBZ, um die Beschaffung von Informationen, die im Hinblick auf eine Wiedervereinigung Deutschlands von Bedeutung seit! könnten und um die Aufklärung der Bevölkerung Mitteldeutschlands über die Politik der SPD“. Und das offenbar mit Erfolg. Im Juli 1957 verlautbarte der Pressedienst der SPD: „Es ist erwiesen, ... daß das Ostbüro einer der stärksten Motoren des Widerstandskampfes ist, der in der Zone mit politischen und ideologischen Mitteln geführt wird.“ Unwidersprochen blieb die Meldung des „Spiegel“ (Nr. 29, 1966), daß dieser Untergrundkampf „zuweilen dilettantisch und zumeist hemdsärmelig geführt wurde“ und zahlreiche Verbindungsleute in die Hände des Staatssicherheitsdienstes fielen.

Als Hiller am 3. Januar 1949 den Leiter der Berliner Zweigstelle des Ostbüros, Rudi Heuseier, aufsucht, vermerkt dieser in einem Protokoll: „Möchte unter allen Umständen Verbindung aufrechterhalten und Informationen geben“, „Guter persönlicher Eindruck, soll im politischen Sinn sich betätigen und von den bisherigen Aktionen lassen.“ Hiller, der bis dahin auf eigene Faust Flugblätter verteilt und Sprengstoffanschläge unternommen hatte, wußte wohl, welche Tätigkeit ihn hier erwartete, denn nahezu täglich wurde das sozialdemokratische Referat für Ostfragen, kurz: Ostbüro, in Rundfunk und Presse der Sowjetzone als Zentrum des deutschen Widerstandes attackiert.

Acht Monate arbeitete Hiller, nunmehr Parteimitglied, unter dem Decknamen „Weigand“ für das Ostbüro als Freizeitagent. Die Aufträge wurden ihm schriftlich oder mündlich von den Mitarbeitern der Organisation auf U-Bahnhöfen und in Parks in Westberlin zugespielt. Er lieferte Informationen über leitende Angestellte der Kreisverwaltung, brachte Zahlen über die landwirtschaftlichen Erzeugnisse im Kreis Neubrandenburg, erkundete Namen und Dienstgrade der sowjetischen Offiziere in der Kreiskommandantur, berichtete über Truppenstärke und Truppenbewegungen der sowjetischen Armee-Einheiten. Außerdem beteiligte er sich an größeren Aktionen des Ostbüros: malte das Symbol „F“ für Freiheit an Haus- und Bretterwände seiner Heimatstadt Neubrandenburg, verteilte nachts Flugblätter und Klebezettel. Hiller arbeitete unentgeltlich, lediglich das Reisegeld nach Westberlin wurde ihm erstattet. Am 3. September 1949, genau acht Monate nach der ersten Kontaktaufnahme mit Heuseier, wurde er kurz nach Mitternacht von zwei Volkspolizisten beim Verteilen von Flugblättern festgenommen. Ein sowjetisches Militärtribunal verurteilte ihn „wegen mehrfacher schwerwiegender Verbrechen gegen den Arbeiter- und Bauernstaat“ zu 25 Jahren Arbeitslager.

1961 wurde Hiller entlassen. Nach einem mißlungenen Versuch im Jahre 1962, in einem Faltboot nach Dänemark zu fliehen, mußte er wegen „Republikflucht“ erneut zweieinhalb Jahre hinter Gitter. 1964, zu einer Zeit also, als die Werte des Kalten Krieges nicht mehr hoch im Kurs standen, kam er im Zuge eines Gefangenenaustausches in die Bundesrepublik. Der nunmehr 39jährige sah sich, von seinen Genossen mit einem Hundertmarkschein als Begrüßungsgeld bedacht, bitter enttäuscht. Hatte Erich Ollenhauer noch 1949 von einer „unlösbare(n) Gemeinschaft des Kampfes“, der „Gemeinschaft mit den unterdrückten, inhaftierten und illegalen Freiheitskämpfern in der Ostzone“ gesprochen, so war von einer solchen Gemeinschaft nicht mehr die Rede.

Zunächst versuchte Hiller, die Bundesregierung auf 120 000. Mark Schadenersatz für die zwölfjährige Haftzeit zu verklagen. Das Oberlandesgericht Köln lehnte jedoch einen Schadenersatzanspruch gegen die Bundesrepublik ab, da diese „für ein etwaiges Fehlverhalten von Angehörigen des Ostbüros der SPD... nicht einzustehen“ habe. Mehr Erfolg hatte Hiller mit seiner Klage gegen die eigene Partei, die es seinen Angaben nach versäumte, ihn mit den Methoden des Nachrichtendienstes vertraut zu machen, ihn nur unzureichend über die tatsächlichen Risiken und Folgen seiner Agententätigkeit aufklärte und es zudem unterließ, ihn während der Gefangenschaft mit Paketen zu unterstützen. Das Bonner Landgericht gab ihm recht. Hitlers Genossen müssen zahlen. Marion Schreiber