Inhalt Seite 1 — Svoboda macht’s möglich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unser Kritiker sah:

DIE REISE

Oper von Lars Johan Werle

Hamburgische Staatsoper

Rolf Liebermann will bei seinen immer zahlreicher werdenden Kompositionsaufträgen gewiß keine Ewigkeitswerke inaugurieren. Sein inzwischen durchschaubar gewordenes Verfahren will neue Gebrauchsstücke für das Operntheater anregen. Hauptsache: Die Uraufführung findet in Hamburg statt.

Mit dem als Kennmarke bereits eingebürgerten Begriff „Auftragswerk der Hamburgischen Staatsoper“ hatte es diesmal eine besondere Bewandtnis. Hieß das ursprünglich, beauftragte Komponisten sollten sich zunächst mit dem in Hamburg verfügbaren Stimmenensemble vertraut machen und für dieses schreiben, damit keine teuren Supergäste verpflichtet werden müßten, so hat der Schwede Lars Johan Werle im Hamburger Opernhaus zunächst einmal dessen Supertechnik studiert. Auch der Librettist Lars Runsten ist erst durch einen Vortrag des inzwischen allbekannt gewordenen tschechischen Szenikers Josef Svoboda auf die dramaturgische Idee gekommen, wie man einen schwedischen Roman von P. C. Jersild („Zu wärmeren Ländern“) veropern könnte. Praktisch fungiert Svoboda, der „Bühnenbildner“ der Uraufführung, als dritter Autor. Und Liebermann machte es möglich.

Das Stück selbst ist eine quantité négligeable. Da ist Lili, sie wird charakterisiert als eine dutzendhafte „Nur-Ehefrau“, die alle Annehmlichkeiten und Depressionen einer Wohlstandsgesellschaft erlebt. Am Schluß soll ihre Ehe „die Hölle“ sein. Ist der Schwede Strindberg sogar bei schwedischen Autoren von heute schon so vergessen, daß sie sich erlauben, durchschnittliche und durchaus erträgliche Belanglosigkeiten derart hochzuspielen?