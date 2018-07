Seit Ende Oktober wird verhandelt, doch bis heute wurde noch nicht entschieden, welcher der großen deutschen Chemiekonzerne die Chemischen Werke Hüls nun endgültig besitzen wird. Die Farbenfabriken Bayer wollen kaufen, aber die Farbwerke Hoechst wollen ihre Hüls-Beteiligung offensichtlich so schnell nicht preisgeben.

Wenn Bayer die Mehrheit des Hüls-Kapitals erworben hat, dann wird der Konzern als erster der drei deutschen Chemie-Riesen einen Jahresumsatz von zehn Milliarden Mark, Traumziel der Konzerne, erreichen. Auch ohne spektakuläre Firmenkäufe wuchsen die Umsätze der Großen im vergangenen Jahr zwischen 18 und 20 Prozent. Bayer erreichte 8,85, Hoechst 7,89 und die BASF über 6 (geschätzt) Milliarden Mark.

Dem kleinsten im Bunde, der BASF, ist für 1969 ein großer Sprung nach vorn sicher. Die Übernahme von Wintershall wird einen Umsatzzuwachs von mindestens 1,7 Milliarden Mark bringen.

Setzt man eine Steigerung der Chemieumsätze in diesem Jahr von zehn Prozent an, so werden alle drei am Jahresende dicht bei der 10-Milliarden-Grenze liegen: Bayer 9,74, Hoechst 8,7 und BASF 8,3 (einschließlich Wintershall) Milliarden Mark.

Wenn Bayer und Hoechst über Hüls (Umsatz 1968: 1,02 Milliarden) handelseinig werden, verschiebt sich das Bild beträchtlich: Bayer weit an der Spitze, BASF und Hoechst mit nur geringem Abstand voneinander auf dem zweiten und dritten Platz. Freilich, auch bei Hoechst und BASF könnten sich noch Umsatzsprünge durch Neuerwerbungen einstellen.

Zum Vergleich: Die IG-Farben AG, in den dreißiger Jahren das größte chemische Unternehmen der Welt, aus dem die drei großen Firmen der Chemie hervorgingen, erreichte vor der Zerschlagung durch die Siegermächte als Höhepunkt einen Umsatz von 3,11 Milliarden Mark. Die Nachfolgegesellschaften werden 1969 zusammen mindestens das Neunfache – 27,7 Milliarden Mark – umsetzen, mh.