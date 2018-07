Wer Instinkt hat, wird die Berühmtheit, die er erlangt, zerstören und seine Bewunderer und Biographen täuschen, indem er sich unzuverlässig und unfreundlich zeigt. Dann hat er die Möglichkeit zu beobachten, anstatt selbst beobachtet zu werden. Steinberg

New York, Januar 1963: Am Telephon sagt mit Steinberg freundlich und mit der größten Selbstverständlichkeit, daß er mich erwarte. Auf meine Briefe hatte er nicht geantwortet. Am Washington Square, in einer 15. Etage, empfängt mich ein unauffälliger Herr ohne Maske und ohne Schnurrbart. Mit Handschlag. Er gewährt mir eine volle Stunde. Geduldig und mit leichtem Unbehagen beobachtet er mich, wie ich ihn beobachte, umschleiche, photographiere. Das Interview lehnt er ab: Es sei soviel über ihn geschrieben worden, er habe keine Lust, das Wesentliche stehe zum Beispiel im Who’s Who In Graphic Arts, ich könne ja schreiben, was ich gesehen hätte. Das steht dann in der ZEIT vom vom 23. August 1963.

Zürich, September 1963: WER ZEICHNET WIE? – „Ein Who’s Who einer Anzahl recht komischer Künstler von Addams bis Zimnik“ erscheint im Diogenes Verlag. Ich habe es Saul Steinberg gewidmet. Zeichnungen von ihm fehlen darin, er hatte geschrieben: „... I don’t want to be part of any book.“

Stuttgart, September 1966: Die Dokumentarabteilung Fernsehen des Süddeutschen Rundfunks will ein Steinberg-Porträt produzieren. Ich schreibe wieder Briefe, allerdings nicht an Steinberg. Dr. Fritz J. Raddatz vom Rowohlt-Verlag antwortet: „... entgegen jeder Gewohnheit, Steinberg wäre in diesem Fall zur Kooperation bereit.“ Ein halbes Jahr später sagt mir Steinberg freundlich am Telephon, daß er mich erwarte. Wir kommen zu dritt. Der Kameramann unterhält sich mit Steinberg rumänisch. Wir drehen in der 15. Etage am Washington Square, im abgelegenen Amagansett auf Long Island und in einer Villa in der Bundeshauptstadt Washington, die Steinberg als Stipendiat der Smithsonian-Stiftung für ein paar Monate zu seiner Verfügung hat. Er gewährt uns – mit Unterbrechungen – drei Wochen. Geduldig und mit leichtem Unbehagen beobachtet er uns. Das Interview vor der Kamera lehnt er ab. Am letzten Drehtag für den (im Fernsehen inzwischen gezeigten) Film „Der Maskenhafte an Saul Steinberg“ sitzen wir unter einem Apfelbaum und blinzeln in die Sonne. Vogelgezwitscher und Windgeräusch notiert das Tonband – und das folgende Gespräch:

Herr Steinberg, Sie sind angeblich an einem 15. Juni geboren, aber Sie feiern Ihren Geburtstag dreizehn Tage später, nach dem Julianischen Kalender, das heißt, Ihre Biographie müßte eigentlich mit dem 28. Juni 1914 beginnen. Aber das ist nicht der einzige Widerspruch; den ich bei meinen Recherchen zu Ihrer Person entdeckt habe. Wollen Sie mir nicht helfen, etwas Klarheit zu schaffen?

SAUL STEINBERG: Nein.

Hm.