Von Martin Gregor-Dellin

Eine der literarischen Möglichkeiten, zu denen das nächste Jahrzehnt einlädt, wird nach der verebbenden Welle des Dokumentier- und Beschreibungsfiebers vielleicht der Vorstoß über die Realität hinaus sein. Der naiven Romantik, die sich in den Schwärmereien von Theoretikern wie Leslie A. Fiedler und auf andere Weise bei den Beatles feststellen läßt, könnte durchaus auch eine literarische Hochromantik mit allen Spielarten des Phantastischen folgen. Heißt das Eskapismus? Die Realität aufgeben und sich davonmachen ins Pfefferland, wo keine Polizei mehr wächst? Mitnichten. Es dürfte da manches recht Brenzlige zur Sprache kommen, worüber die Schulweisheit sich ausschweigt.

Schlägt man sich herbstlich querfeldein und schaut sich nach Vorläufern um, so fallen einem Eich und Hildesheimer auf, aber auch Herhaus (mit seinem ersten Buch), Renate Rasp und, schon immer, Günter Bruno Fuchs.

Dieser GBF hat es seinen Lesern allerdings in den letzten Jahren nicht leicht gemacht, ihm die Treue zu halten. Was für Zeiten, als sich hinter der phantastischen Staffage seiner Gedichte und Prosastücke noch erkennbar Zeitkritisches verbarg! Dann ging er dazu über, sich zur Berliner Hinterhof- und Kaschemmen-Type zu stilisieren. Da war zuviel Pennergesang und Meisengeige im Spiel, und es hätte eines stimmkräftigeren Organs bedurft, als es Herrn Eule in seinen Kreuzberger Kneipenträumen zur Verfügung stand. Zinken-Boheme mit Rixdorfer Musike: dieser Klamotte war einer aufgesessen, der es nicht nötig hatte, zu sein und zu scheinen, wie sich der Spießer seinen Künstler vorstellt.

„Für sein umfangreiches schriftstellerisches Werk hat Günter Bruno Fuchs nie einen Literaturpreis erhalten“, schreibt der Verlag voll Stolz. Warum denn nicht? Robert Neumann im Bestiarium seines Tagebuchs über GBF: „Vieles sehr begabt, nicht weniges Bockmist.“

Dieses Urteil bedarf nun einer strengen Oberprüfung, und nach dem lang angekündigten Roman

Günter Bruno Fuchs: „Bericht eines Bremer Stadtmusikanten“, Roman; Carl Hanser Verlag, München; 236 S., 17,80 DM