Inhalt Seite 1 — Wie gefährlich ist der Skilauf? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Thoma

Der Neue Herder gibt im Band 2 auf Seite 136 für die Bundesrepublik Deutschland 58 289 800 Einwohner an (1966). Unter ihnen soll es 1950 2,5 Millionen Skiläufer gegeben haben, während für 1968 aus unbekannten Quellen eine Zahl von 8 Millionen Brettljüngern Importiert wird.

In der Verkaufsplanung der Wiener Metallwarenfabrik Smolka und Co., die sich unter dem Namen Tyrolia, ohne auf Widerspruch zu stoßen, den größten Skibindungserzeuger der Welt nennt, spielen „nur“ 6,5 Millionen bundesdeutsche Skibesitzer die statistische Rolle potentieller Kunden (Vergleichszahl für Österreich 1,5 Millionen).

Aus der Universitätsklinik München, Nußbaumstraße verlautet von 1955 bis 1965 nur eine Erhöhung der Skiläuferzahl um 50 Prozent, demgegenüber aber ein Ansteigen der Verletzungshäufigkeit im gleichen Zeitraum um 230 Prozent. Von sämtlichen Sportverletzungen, die es überhaupt gibt, werden dem Skisport allein 31 Prozent angelastet. Erst mit gebührendem Respektabstand folgen Fußball (26 Prozent) und Leichtathletik (12 Prozent).

Die österreichischen Krankenversicherungen zahlten 1966 für Skiunfälle 430 Millionen ö.S.; dazu kamen noch indirekte Kosten von 300 Millionen ö.S., umgerechnet zusammen etwa 114 Millionen Mark in einem Jahr. In Deutschland hat die Kosten der Skiunfälle und die Schäden „beinbruchbedingten Arbeitsausfalls“ noch niemand nachgerechnet. Daß sich aber Jahr für Jahr ganz erhebliche Schmälerungen des Volkseinkommens ergeben, ist klar ersichtlich.

Der Grund für die hohen Unfallziffern liegt in der Eigenart des Sportgeräts. Ski sind nicht mir kunstvoll gebogene Gleitschienen mit schnellen Kofix- und P-tex-Belägen. Sie sind in erster Linie vollkommen unnatürliche Hebel, angesetzt an primär zu anderen Zwecken konstruierte menschliche Beine. Die zwei Meter langen Luxusausgaben in leuchtenden Farben lackierter Hebelarme wirken über Schuhe aus Leder und Plastik auf Bindegewebe, Muskeln, Sehnen und letztlich auf Röhrenknochen von nicht mehr als 4 cm Durchmesser.

Früher war alles einfacher: Kräfte, die den Ski in andere Richtung bewegen wollten als dem Skifahrer lieb war, führten häufig zum Bruch der Holzbretter, die hirschtalggepflegten Bindungsriemen rissen – ja, ganze Skifahrer fielen samt Keilhose und Wollsocken aus den Stiefeln heraus. „Bretter“ aus Metall, Glasfiber und Plastik brechen nicht mehr so leicht. Polierter Stahl verbiegt sich nicht, und aus Schnallenschuhen fällt man nicht mehr heraus.