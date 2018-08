Er verwechselte die Tür. Er stand plötzlich auf einer Kellertreppe. Die Tür schlug hinter ihm zu. In diesem Augenblick ging das Lichtaus. Er rührte sich nicht. Er schloß die Augen und glaubte, einen Abgrund vor sich zu sehen: Tief unten schienen Autos zu fahren. Sein Wagen parkte an der Stelle, wo er jeden Augenblick hinabstürzen konnte. Jemand machte sich an seinem Wagen zu schaffen und blickte kurz nach oben. Dann fuhr der Wagen ab. Er öffnete die Augen. Er faßte sich an den Kopf. Dabei fiel sein Hut herunter. Er schwankte. Er sackte in die Knie, drehte sich, kam gegen eine Treppenstufe, hielt sich daran fest, stieß die Tür auf und rannte hinaus. Der Parkwächter grüßte. Er blieb stehen. Er fand, daß der Boden unter seinen Füßen das einzige war, worauf er sich verlassen konnte. Er rief zu Hause an; niemand hatte um diese Zeit damit gerechnet.

Ben Witter