Die sich in Kurssteigerungen niederschlagende Befriedigung über die ohne Störungen verlaufene Bundespräsidentenwahl in Berlin war für die Börsianer nur ein kurzer Genuß. Schon gegen Ende der Vorwoche gab es keinen Zweifel mehr: Der Abschied von der Politik des leichten Geldes ist gekommen. Am Rentenmarkt purzelten die Kurse, Begleitmusik für den sterbenden Sechsprozenter. Die Berlin-Anleihe, die eigentlich noch in diesem Monat aufgelegt werden sollte, ist ebenso verschoben worden wie alle geplanten Bundesanleihen. Nur mit Schwierigkeiten lassen sich die zahlreichen neuen DM-Anleihen ausländischer Emittenten unterbringen. Die Anleger drängen auf eine Rendite von 7 Prozent, was die Placierung 6 1/2prozentiger Emissionen erschwert.

Am Aktienmarkt sah es in den letzten Tagen ebenfalls trübe aus. Das Publikum hält, wie von den Banken berichtet wird, zwar noch an seinen Aktienbeständen fest, anders dagegen die sogenannte Kulisse, die durch die Diskussionen über mögliche konjunkturdämpfende Maßnahmen erschreckt ist und für die Zukunft zwar nicht schwarz, aber zumindest dunkelgrau sieht. Es ist für die Börse keine angenehme Sache, wenn sie das Gefühl haben muß, daß Stabilitätspolitik zum Wahlkampfschlager gemacht werden soll. Zu leicht kann dann in Richtung Stabilität ein Schritt zuviel und der dann auch noch aus politischer Rücksichtnahme an falscher Stelle getan werden.

Auf Pläne wie eine Erhöhung der Körperschaft- und Einkommensteuervorauszahlungen oder eine stärkere Belastung des Kraftverkehrs aus konjunkturpolitischen Motiven reagiert man in Anlegerkreisen ebenso empfindlich wie auf eine mögliche Streckung öffentlicher Investitionen. Kein Wunder, wenn jetzt die Kurse der Bau- und Baustoffunternehmen argwöhnisch unter die Lupe genommen werden. Auch die bislang favorisierten Autowerte werden jetzt mit größerer Zurückhaltung betrachtet. Dabei spielt allerdings auch eine Rolle, daß der NSU-Kurs seinen spekulativen Höhenflug vorerst beendet hat. Ein Kursrückschlag bei NSU um rund 100 Punkte in einer knappen Woche hat manchem Spekulanten einen harten Schlag versetzt.

Zu allem Überfluß wird der internationale Kapitalmarkt wieder von Währungsgerüchten beunruhigt. Kommt der französische Franc in Bedrängnis, wird es dem englischen Pfund schwerfallen, seine ohnehin nicht sehr starke Position zu verteidigen. Der Zufluß „heißen Geldes“ in die Bundesrepublik wird dann wieder den Ruf nach einer Aufwertung der Mark wachwerden lassen und die deutsche Börse vor neue Probleme stellen.

Auf der Aktivseite der Bilanz stehen in den nächsten Wochen allein die Geschäftsberichte der Unternehmen. Obwohl sie manche positive Überraschungen enthalten dürften, wird es ihnen schwerfallen, für eine gute Börsenstimmung zu sorgen. Denn: An der Börse wird nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft gehandelt. Und sie ist im Augenblick verdunkelt. K. W.