Von Theodor Eschenburg

Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Willi Weyer, ist zum geschäftsführenden Vizepräsidenten des Deutschen Sportbundes bestellt worden. Nun untersagt zwar die Landesverfassung ebenso wie die Verfassung des Bundes und entsprechende Ministergesetze den Ressortchefs die Ausübung einer anderen Tätigkeit. Das gilt bedingt auch für die Zugehörigkeit zu einem Aufsichtsrat – nicht aber für die Wahrnehmung von Verbandsfunktionen.

So war der frühere Wohnungsbauminister Lücke zugleich Präsident des Deutschen Gemeindetages und hat diese Stellung erst als Bundesinnenminister aufgegeben; der ehemalige badenwürttembergische Minister für Bundesangelegenheiten blieb während seiner Amtszeit Präsident des Verbandes der deutschen Milchwirtschaft; der verstorbene Bundesverkehrsminister Seebohm war nicht dazu zu bewegen, als Sprecher der Sudetendeutschen zurückzutreten.

Politische Komplikationen freilich werden im Falle Weyer kaum aufkommen. Aber ernsthafte Differenzen zwischen dem Deutschen Sportbund und dem Bundesinnenministerium hat es schon gegeben; sie wird es auch in Zukunft geben, und darin wird dann der Innenminister des größten Landes verwickelt sein. Zwar „liegt“ in Nordrhein-Westfalen der Sport beim Kultusminister, aber Interessenkollisionen zwischen diesem und seinem Kollegen Weyer sind immerhin möglich.

Dem Präsidenten des Deutschen Sportbundes, Daume, der gleichzeitig Präsident des Nationalen Olympischen Komitees und des Organisationskomitees für die Spiele 1972 in München ist, ging es bei der Beauftragung Weyers um Entlastung. Der Minister hat also ein zusätzliches arbeitsreiches Amt übernommen. Sind nicht nur unter dem Aspekt des Interessenkonflikts, sondem auch von der Aufgabenbelastung her diese beiden Ämter überhaupt miteinander vereinbar? Dabei ist Weyer obendrein stellvertretender Ministerpräsident, Landesvorsitzender und Bundesvorstandsmitglied der FDP. Gerade ist er von einer vor allem durch Arbeitsüberlastung entstandenen Krankheit genesen. Seine Tätigkeit als Innenminister konnte er noch nicht wieder voll aufnehmen.

Die FDP wird die prominente Funktion eines ihrer prominentesten Mitglieder im Sport gewiß begrüßen. Sie erhofft sich von ihr propagandistische Erfolge, vor allem im bevorstehenden Wahlkampf. Und Ministerpräsident Kühn muß wohl aus koalitionspolitischen Gründen die zusätzliche Belastung seines Stellvertreters und Innenministers dulden.

Hier zeigt sich eine Lücke in Verfassung und Gesetz. Die zeitliche und vor allem die interessenmäßige Ablenkung eines Ministers, aber auch das Risiko eines Interessenkonflikts können durch die Ausübung einer Verbandsfunktion größer sein als durch einen anderen Beruf – in einer Zeit vor allem, in der die Verbände eine so große Bedeutung haben. Solche Ämterhäufung hätten die Parlamente rechtzeitig unterbinden müssen. Zwar würde eine Verbotsausdehnung auch Verbände treffen, deren Interessen ohne politisches Gewicht sind. So könnte dann der Forschungsminister oder der Verteidigungsminister nicht mehr gleichzeitig Vorsitzender des Vereins der Katzenfreunde sein. Das aber wird man hinnehmen können.

Es könnte auch der Einwand erhoben werden, daß Weyer sein Sportamt nur kommissarisch übernommen habe und bei der endgültigen Wahl im Mai nächsten Jahres als Minister zurücktreten werde. Das mag sein. Dennoch hat der Fall Weyer gezeigt, wo ein Gesetz vonnöten ist.