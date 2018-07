Inhalt Seite 1 — Die APO verunsichert ein Heidedorf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Faßberg

In Faßberg ist immer was los. Das kleine Heidedorf (5000 Einwohner, 2000 Soldaten) erlebte schon vor ein paar Jahren Rassenkrawalle: Nigerianische Flugschüler schlugen sich mit der Dorfpolizei. Seit November letzten Jahres verunsichert die APO das Landleben.

Es begann mit einer Party: Der Student Zocher heftete sich ein Eisernes Kreuz an den Hals – wie Lars Brandt im Grass-Film „Katz und Maus“. Mit Freunden betritt er die Gaststätte „Bierstüble“. Was dann geschah, beschreibt die Hannoversche Presse so: „Ein Sturm der Entrüstung geht durch das Lokal, es fallen Worte wie ‚So etwas kann man nur mit dem Knüppel zur Räson bringen‘ oder ‚Euch müßte man alle vergasen‘.“ Die Jungen kontern: „Ihr seid alle Nazis.“ Antwort: „Linkssexuelles Schwein – Verbrecher!“ Ende des ersten Aktes.

Jetzt verwandelt sich das Katz-und-Maus-Spiel in eine umgekehrte Don-Camillo-und-Peppone-Nummer. Faßberg ist in zwei politische Lager gespalten: Das progressive führt der junge Pastor Ohliger, das reaktionäre ein ehemaliger Journalist, der Gastwirt Günther Stabenow.

Beide haben ihre Propagandaapparate: Die Einwohner des Ortes erreicht der Pastor mit seinem am Stil von Peter Weiß erneuerten Kirchenblatt „Michael-Bote“. Der Gastwirt bietet dagegen seinen „Faßberger Hof“ und das am preußischen Geist orientierte Mitteilungsblatt Hochnachrichten,

Aus gegebenem Anlaß bringt der Michael-Bote den Faßbergern eine Sonderbeilage ins Haus. Sie schildert den Vorfall und tadelt die Alten. „Es geht hier nicht um das Generationsproblem. Das hat es zu allen Zeiten gegeben, es geht um eine viel tiefere Frage: Wann werden wir es in unserer jungen Demokratie endlich lernen, Menschen, die, anders sind als wir selbst, ernst zu nehmen?“

Auf diese gemäßigte Mahnung antwortet der Gastwirt als ehemaliger Kirchenältester der evangelischen Kirche: „Aus gegebenem Anlaß sei klargestellt, daß sich der Vorfall nicht im ‚Faßberger Hof‘ ereignete. Er kann sich in den Räumen unseres Hauses auch nicht in dieser Form abspielen. – Warum nicht? Unsere Handlungsweise in einem ähnlichen Fall wird von unserer Einstellung zum Soldatentum bestimmt sein... Einem provozierenden Rüpel wird bereits beim Betreten des ‚Faßberger Hofes‘ der ihm gebührende Empfang bereitet. Gediegene praktische Erfahrungen im Nahkampf, erworben als Infanterieoffizier und Stoßtruppführer im Zweiten Weltkrieg, werden sich als nützlich erweisen. Die im wahrsten Sinne des Wortes schlagartige Beseitigung des Übels geht ohne jede Vorrede blitzschnell vonstatten. Eine derartig rasante Normalisierung der Lage ist für alle Beteiligten und Anwesenden in verblüffender Weise angenehm und nützlich: „Wir werden von dem Gefühl bewegt sein, unsere Nächstenliebe geübt zu haben.“ Ende des 2. Aktes.