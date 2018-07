Von Theo Löbsack

Der Nebel um die „Fliegenden Untertassen“ lichtet sich. Weitaus die meisten beobachteten Fälle lassen sich natürlich erklären. Soweit nicht Ballons, Flugzeuge oder Wolken das Auge narrten, sind auch elektrische Vorgänge im Spiel. Die These von „Besuchern aus dem All“ wird immer unwahrscheinlicher.

Als die drei amerikanischen Astronauten Borman, Lovell und Anders nach ihrer Mondumkreisung mit der Apollo-8-Raumkapsel gefragt wurden, ob ihnen unterwegs außerirdische Flugkörper begegnet seien, da mußten sie schmunzelnd verneinen; nichts dergleichen sei zu sehen gewesen.

Das war eine herbe Enttäuschung für alle, die noch immer die stille Hoffnung bewahrt hatten, daß etwas dran sein könnte an den kleinen grünen Zwergen, die mit exotischen Flugkörpern und ungeheuren Geschwindigkeiten über der Erde auftauchen oder gar schon gelandet seien.

Auch die kürzliche Veröffentlichung eines Berichtes des Astrophysikers Dr. Edward Condon entzog den Spekulanten weiteren Boden. Condon hatte für eine runde halbe Million Dollar vor einigen Jahren im Auftrag der US-Luftwaffe eine großangelegte Untersuchung durchgeführt und war zu dem Ergebnis gekommen, daß die kleine Zahl unerklärlicher Erscheinungen keinesfalls das Vorhandensein außerirdischer Raumschiffe aus SuperZivilisationen beweise. Das entsprach prinzipiell früheren Ermittlungen über die „Unidentified Flying Objects“ (UFOs), von denen eine Anzahl als Wetterballons, Flugzeuge, Wolken oder verglühende Erdsatelliten gedeutet werden konnten.

Eine weitere umfangreiche Gruppe von Himmelserscheinungen, die UFOs vorgaukeln können, sind elektrische Phänomene in der Atmosphäre, die erst in letzter Zeit eine Erklärung fanden. Sie haben etwas mit dem vierten Aggregatzustand der Materie zu tun, der den Physikern als „Plasma“ geläufig ist. Der weitaus größte Teil der Materie im Kosmos befindet sich in diesem Zustand, so zum Beispiel die selbstleuchtenden Sterne, das intergalaktische Gas oder der Sonnenwind. Auf der Erde erzeugen wir Plasma etwa im Lichtbogen eines Schweißbrenners, in der Neon-Leuchtröhre oder mit der hell leuchtenden Wolke, die einen Raumflugkörper beim Eintritt in die irdische Atmosphäre umhüllt (und den Funkverkehr zwischen den Raumfahrern und den Bodenstationen blockiert).

Plasma besteht wie ein Gas aus freibeweglichen Atomen oder Molekülen. Diese aber sind im Gegensatz zu Gasmolekeln elektrisch geladen, weil ihnen Elektronen „entrissen“ sind, die sich außer den positiv geladenen Atomen, Ionen genannt, auch noch im Plasma befinden.