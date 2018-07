Wer heute von „bürgerlicher“ Literatur oder „bürgerlicher“ Kritik spricht, dem wird gern entgegnet, daß er da mit einem untauglichen Begriff arbeite, der eng gebunden sei an Aufkommen und Vorhandensein des dritten Standes – und da es Stände, oder Klassen, nicht mehr gebe, könne mit „bürgerlich“ auch nichts mehr ausgedrückt werden.

Daran ist so gut wie alles falsch, aber die Einwände sind denen, die sie machen, bequem. Wessen Interesse darin besteht, Klassengegensätze, was immer aus den alten Klassen geworden sein mag, nicht haben zu wollen, der erklärt die Klassen ebenso für inexistent wie der, der mit „bürgerlich“ gemeint ist, dieses Wort für untauglich erklärt.

Seit der Französischen Revolution, und kaum früher, erhält „bürgerlich“ im Deutschen zu den schon bestehenden Bedeutungen hinzu die neue, die auf den dritten Stand bezogen ist. Adelung führt als zweite Bedeutung an: „So fern unter dem Worte Bürger der dritte Stand eines Staates verstanden wird...“, und ihm folgend Campe: „In sofern unter Bürger ein Glied des dritten Standes im Staate oder auch ein Staatsbürger verstanden wird.“ Schon ein halbes Jahrhundert später, bei den seligen Brüdern Grimm, ist diese Kenntnis verschwunden, und nicht durch Zufall.

Das fortschrittliche Bürgertum, das einen Unterschied zwischen dem Bourgeois und dem citoyen sah, war 1848 gescheitert und verlor seine progressive Rolle an den vierten Stand. Das bürgerliche oder, wie ein anderer gesagt hat, das stupide Jahrhundert begann sich in seiner ganzen Glorie zu zeigen. Von da an wird „bürgerlich“ mit gutem Recht in pejorativem Sinne verwendet, von manchen, wie freilich schon zuvor im achtzehnten Jahrhundert, wenn auch unter umgekehrtem Vorzeichen. Wenn Goethe von den „fatalen bürgerlichen Verhältnissen“ spricht, versteht er sich gerade nicht als citoyen, sondern als Großbürger, was nichts daran ändert, daß die bürgerlichen Verhältnisse fatal geblieben sind.

Für die Beantwortung der Frage, ob bestimmte Verhältnisse „bürgerlich“ genannt werden können, ist es gleichgültig, ob damit ein Klassenmerkmal oder ein Bewußtseinsmerkmal gemeint wird. Nicht mehr die Art der Arbeit trennt, sondern eben das Bewußtsein. Nichts hindert mich, einen Arbeiter Wohlstandsbürger zu nennen, obgleich damit doch angebliche Klassenunterschiede verwischt würden, und niemand hindert mich, vom bürgerlichen Recht zu sprechen und ihm Merkmale einer Klassenjustiz zuzuerkennen, obgleich diejenigen, die wohl über die „bürgerliche“ Literatur, nicht aber über das bürgerliche Recht stolpern, das kaum tun werden.

Wer, was er mit „bürgerlich“ meint, lieber ex negativo definieren möchte, sollte daran nicht gehindert werden. Die Sprache hat Tausende Begriffe, die nur ex negativo definiert werden können und auch nur so gebildet worden sind. Den Atheisten zum Beispiel. Also kann man getrost die Definition des „Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache“ akzeptieren, das unter „bürgerlich 2b)“ freimütig sagt: „der Weltanschauung des Bürgertums verhaftet, nichtmarxistisch“ – wobei der erste Teil wieder für sich definiert werden müßte.

Überall, wo wir „bürgerlich“ als historische Kategorie verstehen, scheint es keine Schwierigkeiten zu geben. Weder bei dem bürgerlichen Trauerspiel noch bei der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung; verwenden wir das Wort aber scheinbar ahistorisch, meldet sich Widerspruch, weil dem Wort seine historische Komponente erhalten geblieben und ins Kritische gewendet ist. Diese Kritik ist es, die den Widerspruch hervorruft, weil sie der Mehrzahl der Mitglieder unserer Gesellschaft vorwirft, über das Bewußtsein einer gescheiterten Klasse, die freilich nach wie vor unseren gesamten Lebenszuschnitt bestimmt, nicht hinausgekommen zu sein und entsprechend auch zu handeln oder zu schreiben. „Bürgerlich“ wäre danach alles, was unreflektiert die Tradition des neunzehnten Jahrhunderts, sofern dieses zu Recht das bürgerliche genannt wird, fortsetzt, wobei, etwa in der Literatur, durchaus geschehen kann, daß der eine Text formal „bürgerlich“, inhaltlich aber antibürgerlich, der andere inhaltlich „bürgerlich“, formal aber antibürgerlich ist. Diejenigen Texte, die weder formal noch inhaltlich „bürgerlich“ sind, sind in beiden Hemisphären in der Minderzahl.