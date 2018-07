Alt-Samos, mit einigen römischen Ruinen, den unvergänglichen Mauern des Polykrates und den Häuschen von Pithagórion, war ein halbes Jahrtausend lang ein Refugium der großen Welt, eine schöne Morgenröte der Antike.

Alle Wege auf Samos führen nach Vathi.

Vathi säumt eine große Hafenbucht und steigt amphitheatralisch hügelan.

Horia Aopoulos von „Samos-Tours“, immer ein glückliches Lächeln in den Augenwinkeln, verfrachtet dreimal in der Woche mit einem alten Kaiki Passagiere hinüber ins türkische Kusadasi. Dort werden seine Gäste flugs in den Ruinenfeldern des einst so glanzvollen Ephesos herumgeführt. In der Samier-Kolonie wurde mehr ausgegraben als in Samos selbst.

Die Kaiki-Fahrer müssen einigermaßen seefest sein. Denn am Spätnachmittag bläst im Golf von Kusadasi gewöhnlich eine steife Brise. Das Schifflein pflegt dann nicht wieder Kurs auf das zu exponierte Vathi zu nehmen, sondern strebt im Inselschatten den Hafen von Pithagórion an, wo es im Schutz der uralten Mole des Polykrates ruhig anlegen kann. Die Seekranken gewöhnen sich unter den Platanen am Kai mit Ouzo langsam wieder ans Leben.

Es dauert nur Minuten, bis Horia mit seinen listigen Augen, die so blau sind wie seine Waschhosen, alle wieder mit dem Schicksal versöhnt hat und sie mit einem Omnibus nach Vathi bringt. Denn Vathi ist und bleibt die Metropole.

Dort regierten die „Prinzen von Samos“ (1832 bis 1912) unabhängig von Türken und Griechen. Dort sitzen heute der Gouverneur, die großen Banken, die Hotels, die Reisebüros, die Handelskammer, die Verbände, die Richter, das Militär und die Kirchen. Die Männer der Insel hocken abends am Kai vor den Cafés und Tavernen bei Ouzo, Raki und Brettspiel.