Immer, wenn mich die Weltpolitik allzu wirr macht, und ich nach einem festen Standpunkt suche, wende ich mich an meinen Freund Heimito Taff.

Diesmal rasierte er sich gerade. Ich packte das Eisen dort an, wo es am heißesten war:

„Wie siehst du die Lage in Vietnam?“

„Nun“, murmelte Heimito, und rasierte sich eine Kotelette weg, „es sieht so aus, als wenn der Krieg dort allmählich einschlafen und man eine friedliche Lösung des Problems finden wird.“

„Das wäre doch wunderbar – oder nicht?“

„Ja. Und nein. Vorläufig weiß niemand, was Washington als Friedenslösung vorschwebt, weil Washington nicht weiß, was Hanoi vorhat, und beide nicht wissen, was Saigon vorhat. Die ganze Sache ist äußerst riskant.“