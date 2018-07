Wie man den Charakter des Dr. V. umgekrempelt hat – Eine Warnung vor den Methoden der Entpersönlichung

Von Ivo Planava

Es gibt zwei Möglichkeiten, in einen Zustand der Apathie zu geraten und den Glauben daran zu verlieren, daß Handeln einen Sinn hat: Entweder geschieht das durch einen plötzlichen seelischen Zusammenbruch oder in einem langsamen Prozeß der Selbstaufgabe. Der Zusammenbruch durch einen Schock ist ziemlich selten, denn der plötzliche Druck setzt automatisch einen Abwehrmechanismus in Gang; abgesehen davon ist sich jeder Mensch dessen bewußt, daß er bedroht ist, und das festigt seine Widerstandsfähigkeit.

Allmähliche Veränderungen seiner selbst bemerkt der Mensch selten bewußt, am wenigsten dann, wenn in seiner Umgebung ähnlich bedrängte Menschen leben. Am Ende eines solchen Prozesses stehen eine Anzahl von isolierten Individuen, die nicht mehr fähig sind, bewußt Entscheidungen zu treffen und Ziele anzustreben, die über den täglichen Broterwerb hinausgehen. Meist sind es oberflächlich reagierende Menschen, die sich allem und jedem anpassen; es sind leicht manipulierbare Menschen, also innerlich unfreie.

Die Freiheit des Bürgers besteht zum einen in der Möglichkeit zu wählen und zweitens in der Fähigkeit, wählen zu können, das heißt: in der Fähigkeit und einem ständigen Bedürfnis, alle Situationen zu beurteilen und danach zu handeln. Die Möglichkeit zu wählen wird vor allem durch die gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmt; die Fähigkeit zu wählen hingegen ist eher subjektiv.

Mit gefesselten Händen

Wenn ein Machtsystem es seinen Bürgern verwehrt, sich nach ihren Ansichten frei zu gruppieren, vor allem, wenn es nicht zuläßt, sinnvoll unter Personen und Programmen zu wählen, bedeutet das noch nicht, daß die Bürger automatisch auch die Fähigkeit zu urteilen und zu handeln – oder mit Absicht nicht zu handeln – verlieren. In einer Gesellschaft, wo die Freiheit nach außen hin. unterdrückt wird, aber eine relative innere Freiheit vorhanden ist, wachsen Unzufriedenheit, Spannung und Aggression – etwas, das das ganze System der äußerlichen Unfreiheit ständig gefährdet. Jeder moderne Usurpator weiß genau, daß es verhältnismäßig anstrengend und vor allem sehr gefährlich ist, längere Zeit nur mit Hilfe von Bajonetten zu regieren.