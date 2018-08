Kein Zweifel, das Wort hat einen schlechten Ruf. „Gutbürgerlich“, so nennen sich nur noch Gasthöfe, Mittagstische in der Provinz, und dort bedeutet das: keinerlei Übertreibung ist in solchen Häusern zu erwarten, weder in Preis noch Qualität – eine letzte Erinnerung an die gute alte Zeit, an den Duft der kleinen engen Welt. Doch eine „gutbürgerliche“ Zigarette oder Fluglinie empfiehlt sich nirgends. Mit diesem Wort kann nichts verkauft werden, es hat keinen appeal mehr, drin sitzt der Muff. Wer bürgerlich ist, und sogar mit Überzeugung, der möchte doch bitte nicht so genannt werden, denn das hieße soviel wie keinen Schwung haben, nicht dynamisch und aufgeschlossen sein oder, mit einem Wort: nicht jung, und genau das kann sich heute niemand leisten.

Merkwürdig, dieser schlechte Ruf eines Wortes, das als Begriff doch auf den verwaschenen Gesamtzustand unserer Gesellschaft immer noch paßt. Mindestens wie die Faust aufs Auge. Denn man kann es mögen oder nicht mögen, man mag es drehen und wenden, wie man will, diese eine Banalität steht fest: Wir leben hier in einer von loben bis unten bürgerlich eingefärbten Gesellschaft, noch, aber auf vorerst noch unabsehbare Zeit. Dieser Klasse, dem dritten Stand der Frauzösischen Revolution, ist es als erster in der Geschichte gelungen, die Gesellschaft nicht nur von oben zu beherrschen, sondern sie zu durchdringen, ihr bis weit nach unten diesen ihren Gütestempel „bürgerlich“ aufzudrücken. Es existieren zwar Randzonen, und es existiert sicher ein Proletariat, aber auch das möchte am liebsten nicht mehr so genannt werden und lieber bürgerlich leben. Es gibt nicht mehr, was es noch in den zwanziger Jahren gab, was es in Sizilien, Indien oder Mexico City heute noch gibt: eine „Kultur der Armut“, eine Alternative. Da so alles „pluralistisch“, wie die Ideologen sagen, stärker oder blasser diese eine Farbe trägt, kann der Begriff „bürgerlich“ offenbar alles und somit fast nichts meinen. Bürgerlich werden Mozart, Statussymbole, Aktienkurse gepflegt. Bürgerlich wird auch die Subkultur schon zum Wirtschaftsunternehmen ausgebaut, verbürgert ist die SPD, aus dem Bürgertum kommen die Intelligenz und die Wut der APO. Muß man denn bis nach Kuba oder bis nach China gehen, um endlich ein Außerhalb zu diesem panbürgerlichen Kosmos zu entdecken? Ich jedenfalls habe in den letzten Jahren nichts selbstzufrieden Bürgerlicheres gesehen als „Schwanensee“, getanzt vom Moskauer Bolschoi-Ballett. Das muß eine wunderliche Revolution sein, die fleißig die Basis umwälzt und versteinerte Vergangenheit genießt.

Für den, der nur auf die Basis starrt, wird freilich im Handumdrehen alles klipp und klar – er sieht auch bei uns, jedenfalls auf dem Papier, ganz messerscharfe Klassenfronten. Bürgerlich ist dann nur, wer die Produktionsmittel im Besitz hält. Mich interessieren an dieser Definition eher ihre Lücken als ihre theoretische Reinheit. Nach ihr dürfte sich der Jungmanager zu den „lohnabhängigen Massen“ zählen, ein Würstchenbrater dagegen wäre ein Mehrwertverdiener. Das alles hat seine Logik, nur keinerlei praktische Bedeutung.

Nur dann, wenn man das Wort historisch nimmt, verliert es seinen verschwommenen pluralistischen Glamour, dann erklärt sich auch seine Zweideutigkeit oder Verlegenheit. In ihm steckt Vergangenheit, eine schöne, eine steckengebliebene. Denn was heute so muffig oder schummerig wirkt, das hatte ja einmal fast rötlichen Glanz. Im Interesse des Bürgertums sollte vor zweihundert Jahren die Geschichte ruckhaft vorwärts bewegt werden, und bessere Parolen als Liberté, Egalité, Fraternité sind seitdem nicht ausgerufen worden. Doch verwirklicht wurde von den Parolen nur das: die Gleichheit von Bürgertum und Adel (die niemanden mehr interessiert). Die freie Welt als Welt des free enterprise, und vor allem: das bürgerliche Angebot an alle, teilzuhaben an der bürgerlichen Kultur, an Brahms und Schwedenmöbeln und Leistungsethos mit dem dazugehörigen Ruhe- und Ordnungsbedürfnis.

Sehr brüderlich ist gerade dieses Angebot nicht. Schon das Bildungsprivileg sorgt dafür, daß für den größten Teil der Bevölkerung die String-Regale und ein Volkswagen immer noch erschwinglicher sind als Strawinsky, Bergman oder Kafka. Doch gerade dort oben im bürgerlichen Überbau dämmert es seit fünfzig Jahren am auffälligsten. An der Basis sitzt man trotz Mitbestimmung noch einigermaßen fest in den Positionen. Da oben aber werden immer seltener jene gutbürgerlichen Werte verkauft, mit denen innerlich ausgerüstet man vor zwei und eineinhalb Jahrhunderten in die Stellungen einer damals herrschenden Klasse einrückte. Das Souterrain ist ruhig, noch ruhig, der Dachboden aber so morsch, daß man dort auf den Zusammenbruch des ganzen Hauses längst gefaßt ist. Von da oben ist ja das Gerücht vom Ende des Bürgertums ausgegangen und hat sich gehalten trotz allem ge- lungenen oder halbgelungenen prices management. Wer seine Umsätze steigern, seine Lohnempfänger konzertieren, seine Aktien haussieren sieht, kann diese Unkerei nicht verstehen und nicht ausstehen. Alles klappt, aber diese Auguren sehen immer schwarz. Für sie, die aus den bürgerlichen Kulturresten weissagen, ist, was so rüstig fortlebt, schon zu Ende.

Und tatsächlich: Wenn man der Geschichte des bürgerlichen Idealismus nachgeht, dieser Geschichte einer ständigen Verfinsterung, von „Kabale und Liebe“ zu Becketts „Endspiel“, von Puschkin zu Tschechow, von Beethoven zu Webern, von Schelling zu Heidegger dann muß man nicht einmal weissagen, wenn man aus Agonie auf Ende schließt, und ist auch kaum leichtfertig, wenn man trotzdem keinen nagelneuen Anfang dagegen zu bieten hat. An Sowjetrußland ist zwar zu lernen, daß eine Ideologie ihre Klasse überleben kann, aber daß eine Klasse den Zusammenbruch ihrer Ideologie unangefochten überdauert, das ist noch nicht vorgekommen.

Kein Wunder also, wenn Produzenten in Überbau sich am lautesten verabschieden vom Bürgertum, wenn sie schon so tun, als wäre „bürgerlich“ nicht nur etwas nicht ganz zeitgemäß Schickes, sondern auch etwas ganz und gar Totes. Sie übertreiben, sicher, schließlich sind sie noch Mitglieder dieser bürgerlichen Gesellschaft und höchstens utopisch in Gedanken schon draußen. Aber sie gehen täglich mit Beweisen dafür um, daß bürgerliche Kultur ihre progressive Phase längst, aber auch ihre Defensive schon lange hinter sich hat. Wie sollten sie auf, dieses abgekämpfte, wenn auch zähe Pferd noch setzen? Es ist möglich und wäre nicht das erste Mal in der Geschichte; daß eine Kulturrevolution der politischen vorausläuft.