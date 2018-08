Von Gerhard Ponemunski

Vier Veranstalter, Touropa-Scharnow, Neckermann, Hotelplan und Kuoni, haben in diesem Winter mit erstaunlichem Erfolg ein neues Reisegebiet erschlossen, von dem man bisher nur zu träumen wagte: Brasilien. Und auch die beiden ersten Galafahrten der neuen „Hamburg“ (25 000 BRT), die am 30. Januar zu ihrer ersten Kreuzfahrt ausläuft, führen nach Rio. Schon für 1800 Mark kann man in Rio de Janeiro 17 Tage Ferien machen. Aber ich warne: Es kann passieren, daß man von Rio nicht mehr weg will. Denn die Bucht von Guanabara ist eine der schönsten der Welt. Man kann sich den Urlaub unterm Zuckerhut aber auch verderben. Wenn man nämlich nicht auf ein paar Dinge achtgibt. Zum Beispiel.

Baden: In Rio ist immer Sommer. Man kann das ganze Jahr über baden. Auch wenn die Sonne einmal nicht scheint. Aber es braucht nicht am überfüllten Copacabana-Strand zu sein. Der Flamengo-Strand gilt als volkstümlich, Ipanema dagegen als besonders chic (dort entstand der erste Bossa Nova „The girl from Ipanema“). Mein Vorschlag: Icarai auf der anderen Seite der Bucht von Guanabara, zu erreichen mit einer altmodischen Fähre. Dort hat man Rio plus Zuckerhut vis-à-vis und keinen hohen Wellengang wie in Copacabana, wo oft Leute ertrinken. Übrigens liegt man .. in Copacabana vormittags am Strand (Hochbetrieb zwischen elf und eins). Am Nachmittag kommt die Fußball spielende Jugend.

Corcovado: Der Rundblick von der Plattform der Christusstatue raubt auch dem weit gereisten Globetrotter den Atem. Man verzichte auf den Zuckerhut und fahre lieber zweimal auf den Corcovado, am Tage und bei Nacht. Der organisierte Ausflug kostet etwa 25 Mark. Man kann aber auch mit dem Bus nach Cosme Velho fahren und von dort mit einer Zahnradbahn zum Gipfel (nur bis 19 Uhr) – vorbei an Dschungel und Favelas, den Elendsvierteln.

Einkaufsmöglichkeiten; Brasilien, ist ein Land der Edel- und Halbedelsteine. Die beliebtesten Steine sind: Topas, Amethysten, Aquamarine und Turmaline, die man (um ein Drittel billiger als in Europa) etwa bei Rios größtem Juwelier, H. Stern, kauft. Kaffee oder Papayasaft gratis. Natürlich gibt es auch den üblichen Andenkenkitsch. Die indianischen Schrumpfköpfe sind Imitationen (aber eindrucksvoll). Wenn man einem Kind einen jener Riesendrachen mitbringen, will die man am Strand sieht, dann gehe man in die Casas do Folklore, rua Fernando Mendes 28 C, Copacabana. Jedenfalls soviel Kaffee mitnehmen, wie es der deutsche Zoll erlaubt. *

Flirts, Liebe und so weiter: Die Mädchen auf der Avenida Atlantica scheinen alles zu versprechen. Trotzdem gibt es zwischen dem Fremden und diesen Schönen einen tiefen Graben. Nicht berühren! Wer Abenteuer sucht, warte bis Mitternacht. Es gibt bestimmte Stadtteile mit Angeboten, die andere Großstädte in den Schatten stellen.