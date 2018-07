Mit dem Flug von Apollo 9 hat die amerikanische Mondlandetechnik ihre Feuerprobe glänzend bestanden. Zum erstenmal in der Geschichte der US-Raumfahrt testeten die Astronauten James McDivitt, Russell Schweickart und David Scott am vorigen Wochenende die Mondlandefähre im freien Orbitalflug und beim Rendezvous mit ihrem Mutterschiff. Trotz des reibungslosen Verlaufs des komplizierten Experiments wird der erste US-Astronaut erst im Juli seinen Fuß auf den Erdtrabanten setzen.

Die Generalprobe fand unter den Bedingungen des Ernstfalls statt: Fast 93 Stunden nach dem Start, am Freitag voriger Woche, löste sich das zweistufige Mondboot aus der Verankerung mit Apollo 9. An Bord befanden sich McDivitt und Schweickart – auf Gedeih und Verderb einem spinnenförmigen, zerbrechlichen Fluggerät ausgesetzt, das aus eigener Kraft nicht zur Erde zurückkehren kann. McDivitt manövrierte die Landefähre erst in eine Entfernung von drei, dann von 14 Metern vom Mutterschiff, das Scott allein weitersteuerte.

Nach einem kurzen Formationsflug und dem Überprüfen aller Instrumente und Systeme entfernten sich die beiden Flugkörper bis auf 170 Kilometer voneinander und näherten sich dann wieder an. Dabei wurde das Landetriebwerk der Mondfähre mehrfach exakt gezündet. Das Präzisions-Rendezvous mit Apollo 9 erfolgte rund sechs Stunden nach dem Trennungsmanöver. Das Mondboot blieb beim Rückstart des Mutterschiffs zur Erde im All zurück.

Der Erfolg des jüngsten Experiments, über das auch die sowjetische Presse ausführlich berichtete, könnte die amerikanische Weltraumbehörde NASA veranlassen, ihr Mondprogramm zu straffen. Am 21. Mai sollten, sich die Astronauten Stafford und Cernan von Apollo 10 aus mit ihrer Landefähre dem Erdtrabanten auf 15 000 Meter nähern. Apollo 11 sollte dann erst im Juli die Astronauten Aldrin und Armstrong auf dem Mond absetzen.