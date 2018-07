Die Amerikaner wollen in der neuen Ära im Luftverkehr, der Jumbo-Ära, die Passagiere mit Luxus verwöhnen. Sie gehen dabei verschwenderisch mit dem Platz um: In den Jumbos der Pan Am wird es nur 362 Sitze geben – möglich wären 490. Für die Erste Klasse werden 58 Plätze reserviert; die Economy-Klasse wird in drei getrennte Abteile gegliedert. Der Luxus in Prozenten ausgedrückt: Die Plätze in der Economy-Klasse werden zehn Prozent breiter sein als bei den heute modernsten Flugzeugen.