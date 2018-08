E. W., Paris, im März

Der vierundzwanzigstündige Warnstreik der Franzosen ist nicht ohne Folgen geblieben. Aber er erlaubt noch keine Voraussage, ob das Land einer neuen sozialen Krise zutreibt, die automatisch eine Währungskrise nach sich ziehen würde. Dafür birgt der Wahlkampf für das Referendum vom 27. April, den de Gaulle am Abend des Streiktages mit einer Fernsehansprache eröffnete, die Gefahr einer politischen Krise. Aber auch hier sind Prophezeiungen unmöglich. Sicher ist nur, daß alle Fragen, die soziale Agitation, die Zukunft der Währung und das Schicksal des Regimes miteinander eng verbunden sind und daß der General in den kommenden Wochen eine schwierige innerpolitische Partie spielen muß. Ein Vergleich mit dem Mai des letzten Jahres ist allerdings noch nicht erlaubt, wenngleich die Schwierigkeiten dieser Tage damals begannen.

Als im Frühjahr 1968 die Löhne um durchschnittlich 15 Prozent erhöht werden mußten, die niedrigsten sogar um über 50 Prozent, wurde gleichzeitig eine neue Überprüfung der Lohn- und Preissituation für März 1969 versprochen. Dieses „Rendezvous vom März“ hat nun stattgefunden – das erste Treffen von Unternehmern, Gewerkschaften und der Regierung; es blieb ergebnislos. Nach den offiziellen Statistiken ist von der damaligen Lohnerhöhung von 15 Prozent etwas mehr als neun Prozent übrig geblieben; nach Ansicht der Gewerkschaften hat die Preiswelle indessen weit mehr verschluckt. Die Regierung bietet für die öffentlichen Unternehmen Lohnerhöhungen von vier Prozent, die auf das ganze Jahr verteilt werden sollen; die Privatindustrie ist zu Lohnverhandlungen bereit, die nach Branchen und Sektoren getrennt geführt werden sollen.

Die Regierung steht offensichtlich auf dem Standpunkt, daß die Währungskrise für sie gefährlicher sei als die soziale. Aber eine klare Meinung hat sie nicht. Auch die Gewerkschaften sind sich ihrer Taktik noch nicht sicher, nicht einmal die kommunistische CGT, die nach der ergebnislosen Lohn-Preis-Diskussion als erste den Warnstreik ausrief und ihn auch sofort politisierte, indem sie ihn auf den Tag der Fernsehansprache de Gaulles legte und eine öffentliche Kundgebung in einem traditionellen Pariser Straßenzug der Linken ansetzte. Auch sie legt ihre weitere Taktik erst fest, wenn sie alle Lehren aus diesem Streik gezogen hat. Die anderen Gewerkschaftszentralen betrachten ihn noch als eine Möglichkeit, „der Arbeiterschaft den Puls zu fühlen“. Denn die Gewerkschaften sind unsicher, seit im letzten Mai die Führung an die Straße überging. Sie wurden hellhörig, als es beim Beginn der Lohnverhandlungen mehrere wilde Streiks gab. Aber sie haben nicht etwa vor, sich treiben zu lassen oder sich Scharfmachern auszuliefern. Die CGT-Gewerkschaft ist nicht glücklich darüber, daß Studenten und Lehrerorganisationen, die schon damals das große Wort führten, sich auch diesmal an ihrer Kundgebung beteiligten.

Es gibt Überlegungen im Regierungslager, nach denen hinter allem eine gezielte politische Aktion gegen die Volksabstimmung über die Regionalisierung und die Umwandlung des Senats stehe. Dafür gibt es noch keine Beweise. Denn die Linke ist zur Zeit für eine solche Kraftprobe zu schwach; sie weiß auch, daß soziale Unordnung sich politisch stets nützlich für de Gaulle ausgewirkt hat. Dagegen stimmt es, daß als erste die Opposition versucht hat, aus der Volksabstimmung eine Regime-Frage zu machen, weil sie die Argumentationsschwächen der Regierung erkannte.

Diese Volksabstimmung findet bis jetzt wenig Zustimmung, obwohl ihr Grundgedanke – die größere Autonomie der Landesteile gegenüber Paris – durchaus populär ist. Nur finden die breiten Schichten alles zu kompliziert. Sie sollen auf einen Text, der sich mit fast 50 Artikeln der Verfassung beschäftigt, nur mit Ja oder Nein antworten. Sie meinen, daß dafür das Parlament zuständig gewesen wäre und daß es nur darum nicht gefragt wird, weil der General die Entmachtung des unbequemen Senats mit der volkstümlicheren Dezentralisierung verbinden will. Beim Mann auf der Straße wächst gegenüber diesem gaullistischen Vorgehen der Verdacht: „Il triche“ – er spielt mit falschen Karten.